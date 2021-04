Den fin di siman N.V. ELMAR a tuma nota di un reclamo riba social media en cuanto e lusnan di caya den Promenade San Nicolas cu no ta cende.

N.V. ELMAR ta desea di aclarea cu diferente lusnan di caya no ta cay bao maneho di N.V. ELMAR, entre nan esnan di e Promenade San Nicolas y Bernhardstraat.

Recientemente ariba invitacion di Minister President Sra. mr. Evelyn Wever-Croes a inicia combersacionnan entre su departamento, N.V. ELMAR, D.O.W., D.T.I. y algun stakeholders mas pa asina bin na un solucion mas pronto posibel pa e lusnan aki por funciona bek.

Ta intencion pa pasa tur lus di caya pa N.V. ELMAR, pero esaki no a ser concretisa ainda.

Fuera di e lusnan den Promenade, tin mas lusnan di caya cu tambe ta cay bao di maneho di Dienst Openbare Werken (DOW) of compania priva.

Nan ta:

Bernhardstraat entre e rotonde banda di FTA te ex WEMA;

Green Corridor;

Watty Vos Boulevard;

Linear Park entre rotonde Las Americas te brug di lagoen;

Wilhelmina park;

Plaza Betico Croes;

e padverlichting dilanti di e hotel na small-rise y high-rise;

e caminda pa Lighthouse (Arashi pa Faro Blanco); y

e lusnan dilanti di edificio di Parlamento (L.G. Smith Boulevard).

Enberdad e situacion ta crea hopi confusion serca pueblo y N.V. ELMAR ta comparti e preocupacion aki.

N.V. ELMAR ta enfatisa cu nos departamento di Servicio di Cliente y nos Marketing & Public Relations Officer ta semper na ordo di nos clientenan. Pa cualkier pregunta of sugerencia por yama telefon 523-7100.

