Diferente instancia a tene charla di “Con pa Lanta Mucha” na trahadonan di WEB Aruba NV

WEB Aruba NV a invita un grupo di instancia cu ta traha directamente cu mucha pa duna lecturanan riba aspecto di lanta mucha pa su trahadonan. Vocero di WEB Aruba NV, Sra. Asja Dongen a duna di conoce cu ta e mesun instancianan a aserca WEB dor di e comision cu ta encarga cu e siman di Lantamento di Mucha. Asina WEB a haya esaki un tremendo idea pasobra manera tur caminda y na WEB tambe tin mayornan ta traha y tin yiunan di 0 pa 12 aña. Dus a pensa cu e ta un hopi bon idea pa toch sinta un rato y duna e empleadonan un chens pa haya algun tips y vooral por haci pregunta riba e tereno di educacion of eingelijk e lantamento di yiu na cas. Sra. Dongen a bisa cu e reaccion di e trahadonan cu a participa den e evento aki tabata hopi impresiona y tabatin cosnan cu naturalmente tur como mayor sa caba pero tin cosnan cu no ta para keto na dje. Sra. Dongen a sigui bisa cu e ta kere cu e charla di Telefon pa Hubentud ta esun mas interesante mirando cu tur eynan ta mayor tambe y tin e pensamento cu tur ta mayor y e instancia aki ta den cierto forma controla’bo. Pero awe por a ripara bon cla cu defacto e instancianan aki tey pa yuda e mayornan y no pa ta contra. E vocero di WEB a sigui bisa cu sigur sigur e lo recomenda e tipo di charlanan aki na otro companianan pa cu nan trahadonan pero no solamente den un siman asina aki, sino na cualkier momento cu e oportunidad presenta su mes. “Mi ta kere cu nunca nos ta laat pa siña algo y manera nan a bisa den e charla aki, no tin buki of manual riba con mester lanta bo yiu. Dus cada tip cu bo haya sea na pia di trabao of den bo tempo liber ta welcome”, Sra. Asja Dongen, vocero di WEB Aruba NV, a declara.

