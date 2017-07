Diferencia ta notabel entre Gobierno di AVP y MEP

Parlamentario di fraccion di AVP, sr Jeffrey Kelly ta mustra cu pueblo di Aruba ta dilanti di otro proceso electoral, pa eligi un gobierno pa e proximo periodo di cuater aña.

“Nos tin nos dilanti un proceso di eleccion hopi importante caminda pueblo di Aruba por scoge entre e prosperidad, continuacion di loke ta trata un prosperidad comparti, no solamente prosperidad pa un grupo chikito, pero prosperidad pa henter e pueblo di Aruba.

Nos lider di partido, sr Mike Eman, a bisa cu su persona y partido AVP lo no descansa te ora cu e felicidad yega den cada skina y cada hogar aki na Aruba.

Tin proyectonan grandi cu a wordo ehecuta, embeyecemento di centro di Oranjestad, drechamento di barionan, drechamento di scolnan y akinan tur hende por mira cu Aruba tin un Gobierno cu ta duna bek na su pueblo,

Si nos para keto un rato pa nos mira y compara pa midi unda Aruba ta para awe y wak e situacion cu tabatin na 2009 ora cu partido MEP a haya e rechaso di nos pueblo y caminda pueblo a duna partido AVP un mandato di 12 asiento, tur hende por a tuma nota con nos a haya e pais aki aden.

Entre otro fondonan di pensioen tabata practicamente bancarota, turismo tabata den decadencia, entre otro un KLM cu practicamente no kier a bin Aruba mas, Carnival Cruises cu tambe a bay y asina nos por sigui menciona cantidad di otro cos mas.

Eynan, na rand di desaster total, Gobierno di partido MEP a laga nos pais y awo cu nos ta na 2017, despues di 8 aña di gobernacion di partido AVP, nos por ripara e desaroyo inmenso cu nos pais a pasa aden.

Despues di eleccion na 2009, Banco Central a fiha cinco punto riba cual Gobierno nobo mester a enfoca riba nan pa pone pais Aruba bek riba pia.

E prome punto cu Banco Central a fiha tabata pa drecha e situacion di e fondo di pensioen, e fondo di APFA, di dos punto tabata pa drecha e fondo di AZV cu tambe tabata den un situacion sumamente delicado.

Di tres punto di vital importancia cu Banco Central a trece dilanti tabata e situacion di turismo di Aruba cu a pasa den momentonan sumamente delicado bou di e maneho di Gobierno di MEP.

Na mes momento tambe a menciona e situacion di e refineria, cu Gobierno di MEP a laga dal su porta cera neglishando por completo e impacto economico cu esaki lo a trece cun’e pa economia di nos pais.

E otro aspecto tabata e situacion social den nos pais y e cinco puntonan aki Banco Central a considera di vital importancia pa e Gobierno nobo di AVP na 2009, cuminsa atende mesora pa asina crea e confiansa bek den e desaroyo di nos pais.

Pa loke ta situacion di APFA Gobierno di AVP a haci un ‘eenmalige landsbijdrage’ di 180 miyon florin pa yuda y rescata e fondo aki y tambe a dicidi di bay over na aumenta e edad di pensioen gradualmente, pa sigura su futuro existencia.

Danki na e vision corecto di Gobierno di AVP, turismo a conoce un era nobo den su desaroyo y apesar di contratiemponan serio manera e situacion cu a surgi na pais bisiña Venezuela, e maneho hiba ta sigui consolida Aruba como un di e destinacionnan mas popular den Caribe.

Na mes momento Gobierno a logra di sanea e fondo di AZV mientras cu na mes momento a bin logra haya un solucion pa reapertura di e refineria di San Nicolas cu ta den e proceso aki. Un proceso cu lo bay percura pa un spin-off effect creando entre otro cuponan di trabou segun cu e proceso ta bayendo su curso.

Si nos analisa e rumbo cu pais Aruba ta bayendo despues di 8 aña di gobernacion di partido AVP, compara cu e estado cu el a ser laga atras pa ocho aña di gobernacion di MEP, e diferencia ta notabel.

Nos Gobierno a percura pa progreso, pa desaroyonan positivo, a cuminsa duna bek na pueblo y mas cu tur cos, pueblo ta mira na unda su placa ta bay, cu ta na su propio bienestar y felicidad,” Parlamentario Jeffrey Kelly ta mustra.