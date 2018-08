Diesun mucha haya den condicionnan deplorabel

NEW MEXICO, Merca- “Mi tin 30 aña como polis y nunca mi a wak algo asina. Ta algo increibel”.

Esey ta e declaracionnan di e hefe di polis, Jerry Hogrefe, di e condado di Taos, New Mexico, despues cu nan a bin haya 11 mucha den condicionnan di miseria y desnutricion diabierna ultimo.

E muchanan, cual edad ta varia di 1 te cu 15 aña, apenas tabata tin algun batata y aros pa come. Nan no tabata tin awa, ni sapato y tabata tin paña sushi y bieu bisti.

Nan tabata bibando den un trailer mei mei di desierto di New Mexico, cerca di e localidad di Alabama.



“Nan tabata parce refugiado di tercer mundo”, Hogrefe a bisa.

Cinco adulto a wordo haya den e luga, incluyendo dos homber fuertemente arma cu’n rifle AR15, cinco charger di 30 cartucho y cuater pistol carga, segun oficina di sherrif.

Polis a registra como parti di e investigacion di varios siman pa e secuestro di un yiu di un di e detenidonan identifica como Siraj Wahhaj.

Autoridadnan a ricibi un mensahe di auxilio via un tercera persona cu tabata bisa: “Nos tin hamber. Nos mester cuminda y awa”.

E ora un ekipo special di investigador a drenta den accion y a haci un inval den e trailer, cu tabata un punto sospechoso den su investigacion.

Sin embargo, te cu awo no ta cla con e 11 muchanan a termina na e luga aki y e tres muhenan adulto, kendenan por ta mama di algun di e menornan haya.

Polis a describi e sitio di cautiverio di e muchanan como un “trailer chikito semi- dera y tapa cu plastic, rondona pa tirenan, sin awa ni tampoco coriente.



E muchanan tabata asina flaco, cu bo por a wak nan ribchinan. Nan tabata tin mal higiena y tabata tin hopi miedo.

“Nos a duna e muchanan nos awa y tur refresco cu nos tabata tin. Nan tabata den e condicionnan di bida y di pobresa mas tristo cu nos a yega di wak”.

E dos hombernan arma a wordo identifica como Lucas Morton y Siraj Wahhaj, cualnan a wordo aresta na e luga.



“Nos tabata sa cu probablemente e ocupantenan lo tabata fuertemente arma y tabata wordo considera extremistanan di e creencia musulman”, e oficia di comisario a bisa den un comunicado.

A pesar di e posibel peliger di e hombernan arma, durante e inval niun hende a resulta herida.

Morton a wordo acusa di a sconde un fugitivo, Wahhaj, mientras cu e ultimo aki a wordo aresta sin fiansa pa secuestro di mucha.

Entre e 11 muchanan haya e yiu di Wahhaj no tabata t’ey, identifica como AG Wahhaj, di 3 aña.

Ta supone cu e tabata ta eynan den e simannan anterior.

E tres muhenan cu tabata bibando den e trailer tambe a wordo deteni, pero a keda den libertad temporal despues di a wordo interoga.

Hogrefe a bisa ABC News cu parce cu e muhenan y e muchanan “nan celebro a wordo laba y tabata sinti nan mes intimida door di e hombernan cu tabata tinn control di e luga”.

E 11 muchanan a wordo atendi medicamente y a wordo manda pa cuidado di servicionan social local.

