Dialuna mainta a tuma luga un ceremonia “online” na unda a otorga na entre otro diesun (11) colega na Horacio Oduber Hospital (HOH) certificado di e logro pa nan “ Basis Acute Zorg” (BAZ). E trayecto aki a wordo traha durante pandemia como parti di e programa di enseñanza di Caribbean Health Academy (CARIBHA). E estudio a wordo traha specialmente pa e region y cu financiamento di Hulanda. Y awo lo continua cu e trayecto pa specialisa den Intensive Care, Cardiac Care, Recovery y Emergency. Durante e ceremonia aki a scucha palabranan di Secretario di Estado di Salubridad, Bienestar y Sport di Hulanda, Ministernan di Salubridad di Aruba, Corsou y Sint Maarten como tambe miembro di Hunta di Directiva di Amsterdam UMC Amstel Academie y Jacco Vroegop di Hunta di Directiva di Hospital. E estudio basico aki tabatin un duracion di 6 luna hopi intensivo. Durante e pandemia Hospital na Aruba y tambe hospitalnan den region tabata bou di presion enorme y pues a lanza e programa di enseñanza aki hunto cu CARIBHA. Cu e programa aki e islanan ta mas flexibel pa drenta den accion durante situacionnan agudo manera un pandemia. Conhuntamento cu Amsterdam UMC Amstel Academie e grupo di studiante a haya les “online” y mester a pone lesnan den practica tambe durante nan trabou na Hospital. Na Aruba tabatin 11 participante di HOH y tambe 2 participante di ImSan cu a sigui e programa intensivo aki. “Mi ta masha orguyoso di mira e resultado di un idea cu a nace durante un situacion di emergencia”, asina Jacco Vroegop di Hunta di Directiva di HOH a cuminsa su discurso. Esaki no lo por a wordo realisa sin ayudo di VWS di Hulanda y e ministerionan di e islanan. Specialmente un danki ta bay na algun persona persistente y e esfuerzonan di e ‘praktijkbegeleiders’ y ‘opleiders’ den tur hospital den region y claro Amsterdam UMC Amstel Academie. Ta fantastico di mira e cantidad di empleado cu a sigui y logra nan certificado pa BAZ y cu lo continua den e trayecto pa specialisa den Intensive Care, Cardiac Care, Recovery y Emergency. Door di e oportunidadnan extra di enseñanza no solamente nos por enfrenta un siguiente pandemia miho pero tambe sigui traha mas intensivo riba e calidad di cuido. Covid-19 no solamente a start e estudio di BAZ pero alabes a trece e hospitalnan den Caribe Hulandes mas cerca di otro. Como directiva di Hospital lo sigui traha activamente pa esaki y kier colabora mas ainda riba educacion den nos region. Na final semper conocemento y abilidad ta crece na momento di traha hunto y tur hende ta beneficia di dje. Hospital ta contento di tende di e Secretario di Estado cu lo bin tres tanda mas di e estudio aki. Hospital ta spera cu tambe lo tin mas continuacion den e idiomanan Hulandes y Ingles. Esaki pa Caribe ta esencial pa duna tur hende mesun oportunidad pa asina suficiente persona por sigui crece den nan profesion. Importante na mes momento ta pa stimula tur hoben riba e islanan pa studia enfermeria pa asina logra yena e cuponan di trabou cu tin habri. Ya caba e grupo di studiantenan aki ta den e trayecto pa continua cu loke ta Intensive Care, Cardiac Care, Recovery y Emergency. Nos ta felicita tur colega cu a logra certifica pa Basis Acute Zorg y ta aplaudi nan pa nan continua y logra mas pa eleva calidad di cuido na HOH y Aruba!

