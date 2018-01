Dies revelacion controvertido di e buki cu a pone Donald Trump rabia

WASHINGTON, D.C., Merca- E buki, cu lo sali ariba mercado dia 5 di Januari, 4 dia prome di loke a wordo informa inicialmente, ta ofrece detayenan, cu segun Wollf, ta mustra con Trump y su famia a biba e ascenso na presidencia di Trump. Segun varios medio Mericano, e autor a realisa mas di 200 entrevista na personanan cercano di e mandatario Mericano. Sin embargo, e vocero di White House, Sarah Sanders, a bisa cu e buki ta yena di “señalamento falso”.

Siguientemente dies di e afirmacionnan mas controversial cu a wordo realisa den e buki.

1. Steve Bannon tabata pensa cu Trump Jr. tabata un “traidor”

Den e buki, Steven Bannon, ex hefe di strategia di Trump y su ex homber di confianza, califica di “traidor”y “anti patriota”den e encuentro cu e yiu di e mandatario Mericano, Donald Trump, Jr. y varios miembro di su campaña presidencial a mantene na Juni 2016 cu un grupo di ciudadano Ruso cercano cu Kremlin.

E Rusonan lo a ofrece Trump, Jr. informacion perhudicial tocante Hillary Clinton den un reunion di Juni 2016.

Segun e buki, Bannon ta sigura cu e investigacion di e Departamento di Husticia riba e vinculonan entre e campaña di Trump y Moscu lo ta concentra ariba labamento di placa, el a agrega: “Nan lo sacrifica Donald Trump Jr. den cadena nacional”.

2. Trump “sorprendi” pa su victoria

Den un articulo pa e revista NYMag cu material di su buki, Wolff ta describi e asombro y consternacion di Trump despues di su victoria den e presidencialnan di November 2016.

“Poco despues di 8 or di anochi di e dia di eleccion, ora cu e tendencia sorpresivo a bisa cu Trump en berdad lo por gana, Donald Trump Jr. a bisa un amigo cu su tata, DJT, manera cu e ta yam’e , lo wak spirito. Melania tabata yorando, pero no di alegria. Tabata un Trump sorprendi transformando su mes den un Trump cu no kier kere pa un Trump hororisa. Pero ainda e transformacion final mester bin: Donald Trump a comberti su mes den un homber cu tabata kere cu e merece esaki y cu e ta totalmente capaz di bira president di Merca”.

3. Trump “rabia” e dia di su huramentacion

Wolff ta dedica un pasashi na e dia cu Donald Trump a asumi presidencia, riba 20 di Januari 2017. “Trump no a disfruta di su mesun huramentacion. E tabata rabia ya cu personalidadnan di nivel A a nenga di asisti na e evento, e no tabata satisfecho cu e alohamento na Blair House y por a wak un Trump pleitando cu su casa, cu tabata parce cu e tabata kier a yora.

4. Trump tabata haya White House “horibel”

“Trump, de hecho, a haya White House un poco iritante y incluso, horibel. Durante e prome dianan el a pidi dos pantaya di television, ademas di esunnan ya existente y un slot na e porta cual a hib’e na un confrontacion cortico cu Servicio Secreto cu tabata insisti cu nan mester tabata tin acceso na e camber”.

5. Ivanka, e presidente femenino

Ivanka Trump, yiu muhe di e presidente, y su casa, Jared Kushner, supuestamente a yega na un acuerdo pa e bira e prome muhe presidente, segun Wolff.

“Nan a yega na un acuerdo serio: si den algun momento den futuro e oportunidad presenta, Ivanka lo ta e candidato pa presidencia. E prome muhe pa bira presidente di Merca lo ta Ivanka, y no Hillary Clinton. Bannon, cu crea e termino ‘Jarvank’, cual cada biaha ta mas y mas na moda na White House, a keda hororisa ora cu el a haya sa di e acuerdo di e pareha.

6. Ivanka ta haci bofon di e cabey di su tata

E yiu muhe di e presidente di Merca tabata haci bofon di e supuesto “cirugia” di reduccion di cuero di su cabey di su tata segun e buki.

“Ivanka tabata trata su tata cu un grado di indiferencia, incluso di ironia, y el a bay asina leu di haci bofon di su cabey cu otronan. Hopi biaha e tabata describi e mecanica di e peinado.

7. White House no conoce Trump su prioridadnan

Katie Walsh, e hefe interino di White House, a puntra e consehero presidencial Jared Kushner loke e administracion kier logra, algo riba cual e yerno di Trump no tabata tin contesta, segun e buki.

8. E admiracion di Trump pa Rupert Murdoch

Den su buki Wolff ta describi e concepto cu Trump tin di e magnate di e medionan di comunicacion, Rupert Murdoch, cu entre su negoshinan, e tin tambe e canal conservador Fox News.

9. Murdoch ta yama Trump pa “idiota”

E admiracion pa e magnate di medionan di comunicacion no ta uno mutuo, segun un pasahe den e buk di Wolff, unda cu e ta bisa cu Murdoch a critica e reunion di e presidente cu ehecutivonan di companianan tecnologico:

10. Michael Flynn tabata sa cu su lazonan cu Rusia tabata “un problema”.

E ex asesor di Siguridad Nacional Michael Flynn tabata sa cu si acepta e placa di Moscu pa duna un discurso lo por bin bek pe, segun e buki.

Wolff ta skirbi cu prome cu eleccion, Flynn “a wordo adverti pa su amigonan cu no tabata un bon idea pa acepta e 45 mil dollar di e Rusonan pa duna un discurso. Flynn a reconoce di a gaña den cuadro di e investigacion di e Departamento di Husticia riba e supuesto interferencia Ruso den e eleccionnan presidencial di 2016. Mescos cu Paul Manafort, Flynn tabata un di e miembronan di e circulo intimo di e campaña di Trump cu su asuntonan di pasado no a pasa e test di investigacion legal. Si Trump a perde, esaki lo no a haci un diferencia. Pero e exito di Trump, tabata Flynn su perdicion”.

