Dies persona a ricibi castigo di trabao na Sint Maarten

E hombernan kende recientemente a wordo aresta na Sint Maarten door di a faya e toque de queda, a ricibi castigo di trabao for di fiscal.

Tres hende homber a wordo ofreci pa traha voluntariamente sin ningun pago. Nan a wordo ofreci cada uno 40, 40 y 20 ora di trabao y a acepta e sentencia aki. E 20 oranan tabata pa un menor. E tambe tabata tin un cierto suma di placa riba dje, na momento di e aresto.

Mientras tanto shete persona a wordo aresta e anochi anterior door di polis di Sint Maarten (KPSM) door di a viola e toque de queda. Cinco di nan a ricibi 40 ora di trabao como castigo y a acepta esaki. Dos hende homber a acepta 60 ora di labor pa resisti su aresto y e otro homber a ricibi 60 ora di trabao pa adicionalmente posesion di droga.

Mientras tanto un lista a wordo hinca den otro door di Ministerio Publico. Esaki ta pa varios violacion, cu ta eligibel pa un castigo di trabao. Por ehempel e transaccion ta 40 ora di trabao of 20 dia di detencion. Si faya pa cumpli cu un orden oficial, e recipiente ta haya 30 ora di trabao forsa of 15 dia di detencion. Pa “abusonan simpel” 60 ora di trabao of 30 dia di detencion.

Finalmente pa carga un arma (no arma di candela), 60 ora di trabao of 30 dia di detencion. Pa recidivistanan y menor, otro reglanan ta aplicabel.

Infraccionnan imponi den e forma di castigonan di labor, lo wordo ehecuta pa Reclassering y e sospechoso lo asisti den e limpiesa y reconstruccion di Sint Maarten. E infraccionnan no ta explicitamente aplicabel na saqueo of otro asuntonan serio manera posesion di arma di candela.