Dies detencion den un total di 160 accion di control di Flexteam

Flex Team di Cuerpo Policial un biaha mas a tene controlnan localmente durante e siman di 16 te cu 22 di april cu ta tras di lomba.

Ora cu topa cu aglomeracionnan na luganan conoci manera Manuelitos, Hotel Bacarat (cera), casnan di pueblo na Noord, Madiki, Seroe Patrishi un biaha mas esakinan ta wordo controla cu man duro.

Localidadnan manera Lekker, De Olde Molen y Cas Casuela, a wordo controla y polisnan a zorg pa tur hende a bay nan cas despues di ora di ceramento.

Aglomeracion na Eagle Beach

Tur e gruponan cu den oranan di anochi ta aglomera na altura di Eagle Beach y cu tabata bebiendo alcohol y tocando muziek duro, nan atencion a wordo hala y cori for di e luga. Personana riba cual tin sospecho a wordo controla. E gruponan diadomingo a keda toca muziek duro te den oranan laat di anochi. Muziek duro ta wordo tolera te cu 11 or di anochi.

Aglormeracion riba parkeerplaats di The Village

Tur e gruponan cu durante e oranan di anochi ta aglomera riba e parkeerplaats di The Village, cu tabata bebiendo alcohol a wordo atendi y cori di e luga. Personanan ariba cual tabata tin sospecho a wordo controla.

Control di trafico integral diamars 17 april 2018.

Riba diamars 17 april 2018 desde 5 or y 30 di mainta diferente unidad di Cuerpo Policial a tene un control di trafico

Meta di e control”

– Control di chauffeurnan cu ta viola leynan di LWV/ MMBV/ LAM

– Tene accionnan contra cualkier otro hechonan castigabel cu wordo constata durante e controlnan aki.

– Purba di minimisa e problematica menciona anteriormente.

– Tene nos trafico sigur

– Presencia di polis

Siguientemente e resultado di Flex Team:

En total a para 130 auto pa un control. A reparti 36 proces verbaal pa violacion den trafico.

Tabata tin tres detencion den caso di violacion di e Landverordening Verdovende Middelen.

Detencion di sospechoso A.T. pa violacion di L.V.M.

Diamars 17 april, 2018 pa mas o menos 8 or di mainta, durante un control den e Caya F.D. Figaroa na altura di “Do It Center” a duna e chauffeur di un KIA Rio, color shinishi, un señal pa e para según articulo 3 di e Landbesluit Verkeersregels. Despues di cu e chauffeur a habri e ventana, polisnan a haya un holor sterki di marihuana. A pidi e chauffeur pa e baha for di auto, pa un control na unda a bin haya un tas preto cu un sakito chikito cu un cantidad di marihuana, como tambe un sigaria di marihuana mita huma, cualnan a wordo tuma den beslag pa mas investigacion.

Detencion stranheronan:

Durante controlnan di trafico a topa cu diferente stranhero cu a comete un of otro infraccion, cu despues a wordo pasa pa IASA.

Detencion R. relaciona cu ordo di detencion contra dje pa violacion di articulo 2:273 lid 2 y/of articulo 2:275 di e Wetboek van Strafrecht van Aruba).

Dia 18 april pa 11 or y o5 di mainta, riba ordo di fiscal, riba sospecho di violacion di articulo 2:273 lid 2 y/of articulo 2:275 di e Wetboek van Strafrecht di Aruba a detene e sospechoso R.

Spotcheck control:

A controla varios auto y a haya cantidadnan chikito d marihuana, sakitonan di cocaina, piedra, skern, cuchiu, machine di mula marihuana. Tur esakinan a wordo tuma den beslag.

A haci un total di 161 control cu 10 detencion

Tres (3) pa violacion di L.V.M.

Uno (1) pa violacion di W.v.S.R. articulo 2:273 inciso 2 y/of articulo 2:275

Seis (6) relaciona cu e ley di L.T.U. despues di a comete un infraccion durante un control di trafico.

