Recientemente, Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a reuni cu Sra. Jo-Anne Croes di Universidad di Aruba, kende ta encarga cu e proyecto di Sport and Event Management. Den e luna di november di aña 2023, Minister Endy Croes a firma un acuerdo cu University of South Carolina pa brinda 10 persona di Aruba e oportunidad di sigui un estudio di Sport and Event Management riba nivel di Master.

E personanan cu completa e estudio aki lo ricibi un certificado y lo por yuda e federacionnan deportivo organisa diferente proyecto di turismo deportivo (sport tourism) aki na Aruba. E proyecto di Sport and Event Management ta inicia dia 6 di maart 2024 y lo ta parti den diferente seccion durante un periodo di seis (6) luna.



Pues, esaki ta un gran proyecto cu lo brinda dies (10) persona di Aruba e oportunidad pa siña lidera y organisa eventonan deportivo riba nivel. Minister Endy Croes a indica cu e tabata un bon reunion, unda a termina di coordina e programa den su totalidad. Den e luna di februari lo tene conferencia di prensa pa duna mas informacion di e proyecto aki.