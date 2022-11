Diego di RCC Aruba a lanta su grupo cu un soño grandi , un soño cu den tur show nan mester ta bon prepara pasobra un eror nan por pone nan bida den peliger.

Nan a cuminsa dunando show den hotel pa turista y despues porta a cuminsa habri pa nan presenta na China, Merca y Europa, hopi caminda cu nan a bay hendenan no tabata sa unda Aruba ta situa y pa nan semper ta un emocion pa papia di e isla cu a duna nan tur e oportunidad pa desaroya y yega na unda nan ta.

Mayoria di nos hendenan a cera conoci cu e grupo den American Got Talent di cual pa motibo di un leccion nan no por a participa den e siguiente ronde.

Pa nos hendenan cera conoci un poco mas cu nan, RCC Aruba ta organisa 3 show riba diabierna 18 Nov, 25 Nov y 2 Dec den Paseo Herencia ballroom.

E show lo tin un costo di solamente 45 florin pa persona, e tema di e show ta Cinema Stars pa reservacion por yama 744-4059