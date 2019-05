Diego de Cuba (STA): “STA no ta sostene posibel accion di diasabra na aeropuerto”

Sindicato STA a solicita un reunion cu minister Andin Bikker di Husticia, cual a wordo programa pa diamars binidero. Pero mirando un incidente, of un menasa cu a wordo crea ariba aeropuerto. Aparentemente door di e dos sindicatonan cu ta den IASA, y STA ta lamenta cu nan a menasa cu accion ariba aeropuerto pa diasabra y ta p’esey STA a wordo yama pe e minister en cuestion.

Sr. Diego de Cuba, di STA, ta traha serio. Nan ta traha serio semper pa nan hendenan di Warda Nos Costa y di IASA. STA no ta den cuenta di muchachada, pa uniform y ta bay strike. Ta bay dialoga na mesa. Tin investigacion andando na aeropuerto ariba dos persona.

E investigacion aki mester cana nan caminda. Y si cosnan a bay malo, e hendenan a echa baina y nan mester sinta ariba nan blaar.

STA a bin compronde cu e dos sindicatonan kier saca tur hende pafo diasabra. STA no ta sostene e accion aki. Aruba ta depende di solamente turismo. Y si ta bay menasa un accion ariba diasabra, e ora ta di mala fe.

Pero e accion ta perhudica turismo y esaki ta locual e dos sindicatonan aki, no ta compronde. Aruba su unico pilar economico ta turismo. Tin un ‘Formatierapport’, pero esaki por a wordo ehecuta for di masha dia, pero cada biaha ta tira baranca. Segun Sr. de Cuba, si e dos sindicatonan aki, tin un agenda scondi di oposicion, ‘so be it’.

STA no ta sostene accionnan infantil, ya cu e ta trece discordia na pia di trabou. Ta bin cu un hala di cos, cu Sr. de Cuba a tilda di ta redashi y ridiculo.

Di parti sindicato STA nan ta contento di a reuni cu minister di Husticia, mr. Bikker. Nan no ta sostene e accion di diasabra y su miembronan lo yama nan miembronan pa val in, den caso di un accion. E situacion aworaki na Aruba no ta un di e mihonan cu por tin, mirando cu tur e problemanan cu Aruba ta hayando su mes confronta cun’e, cu tur e problemanan di ilegalidad, y awo kier bin cu accion. Tin hopi cosnan mas importante cu e tin cu atende cun’e.

Tocante e formatie rapport, nan kier wak e asunto aki wordo soluciona na mesa. Tin hopi hende cu kier wak un fusering entre Warda Nos Costa cu IASA. Pero e otro dos sindicatonan no ta di acuerdo. Nan kier pone e minister den un skina.

E cos aki, segun Sr. de Cuba, e ‘algemeen belang’ mester prevalece. Y den e caso aki, nan a splica minister bon cla, cu nan ta para tras di esaki. Minister locual el a haci, e lo institui un comision di personanan cu lo mester bay atende e Formatierapport. Pa STA esaki ta e miho decision cu e minister por a tuma.

Ken kier atende cu e asunto di Formacion aki, lo mester atende cu e comision, ya e ora e minister su mannan ta keda liber pa haci tur su trabounan cu e minister tin di haci diariamente. No por ta asina cu cada biaha cu e minister kier haci algo, e tin cu atende cu yen di co’i loco. Pero den e caso aki, STA ta aplaudi e decision di minister di Husticia, pa bin cu’n comision cu sa di kico e ta bay, pa atende cu e formacion aki.

Y STA ta keda para tras di e fusering di Migracion y Warda Nos Costa. E futuro di trabou, ora bin e automatisacion grandi cu ta na caminda, tin miedo di cu si no para duro den un fusering, unda e dos departamentonan aki ta join otro, hopi hende lo por perde trabou door di automatisacion. STA ta wak esaki ta bin y nan a atende cu diferente reunionnan, conferencia y simposionan di futuro di trabou. Automatisacion ta comiendo hopi cuponan di trabou den banco y esaki no ta bay ta diferente den migracion. STA ta pro un fusering di e dos departamentonan aki, cu si bo tin un bon formacion, bo ta para mas fuerte pa futuro.

