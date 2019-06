Diego de Cuba (STA): “Salario minimo mester a subi cu 10% y no 3%”

STA tambe a tuma nota di e declaracionnan di Presidente di Camara di Comercio pa locual ta e aumento di e salario minimo. Sr. Diego de Cuba, presidente di STA a bisa cu den un reunion cu nan tabata tin durante e prome reunion teni den e Dialogo Tripartite Social Laboral, unda cu e topico aki tambe a bin dilanti.

Sr. de Cuba a bisa cu pe 3% ta coi kens, y cu lo ta bon pa subi salario minimo cu 10%. El a felicita minister Glenbert Croes pa tuma e curashi y haci esaki. Esaki no a sosode gewoon asina no mas, el haci esaki a base di cifranan cu el a haya for di CBS y di cartanan cu a drenta.

Absurdo y tristo ta pa hendenan cu gana hopi placa, ta bin den prensa y ta haci declaracionnan asina eynan. E pober homber chikito cu ta gana salario minimo, ta haya un tiki aumento di 3%, cual ta representa 51 florin.

Un bestaansminimum pa un pareha cu 2 yiu, ta ariba 4800 florin. Y si bay coy dos persona cu ta gana salario minimo, cu ta 1762 florin, y ainda 2 salario minimo no ta yega pa un famia di 4 sobrevivi.

Ta di lamenta cu declaracionnan asina ta wordo haci door di hendenan bon studia. Nan no ta sinti, locual cu e pober trahadonan eyfo ta pasa aden. Pasobra cu nan no ta pasa aden, sindicato STA si ta sinti’e den cuero y weso, ya cu STA ta cu e homber chikito tur dia, nan ta representa e clase trahado humilde, nan ta mira tur e sacrificionan cu e hendenan aki ta bin ta haciendo, dia aden, dia afo, aña aden, aña afo.

