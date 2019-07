Diego de Cuba (STA): “Minister di Husticia a ratifica Trudy Hassel como directora di Guarda Nos Costa”

Sindicato STA a tene un reunion cu minister di Husticia tocante e situacion di Guarda Nos Costa y en particular, di Sra. Trudy Hassel. Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA ta amplia ariba e situacion di Sra. Trudy Hassel y Guarda Nos Costa.

Sr. de Cuba a cuminsa na bisa cu Sra. Hassel lo keda na cabes di Guarda Nos Costa. E ponencia di e otro sindicato a trece dilanti no ta cuadra cu berdad. E 30 puntonan cu e otro sindicato a bin dilanti cuné na minister, ta puntonan cu mester wordo discuti cu e ‘leidinggevende’. Den e caso aki, mester discuti e puntonan aki cu Sra., Hassel cu ta locual nunca a haci. No ta conoci e motibo pakico nan no a haci’e. Pero a prefera di causa sensacion den prensa, y tin cu bisa cu despues cu sindicato STA a reuni hunto cu e delegadonan di STA den Guarda Nos Costa hutno cu minister Andin Bikker, a bin compronde cu Sra. Trudy Hassel ta keda maneha Guarda Nos Costa y cu tur locual cu tin aworaki ta progreso so e departamento aki a conoce, desde cu STA a cuminsa representa e trahadonan na Guarda Nos Costa. Hunto cu Bureau di Ministe ra cuminsa traha ariba loke tur falta ainda ariba locual e trahadonan mester pa eherce nan trabou. Tur esey ta cumpliendo debidamente cun’e tambe. Si por corda tameb tin un rato cu Guarda Nos Costa, conhuntamente cu IASA mester a bira un solo departamento. Pero pa e mesun motibo di e “grupito” aki, e minister a dicidi cu e ta laga IASA ariba su mes y Guarda Nos Costa lo keda bou di KPA. Manera cu STA por a compronde, pero locual cu a ser trece den prensa ey, cu lo bin cu’n solicituda habri esey no ta cuadra cu e berdad.

Ta DRH lo tin cu bay haci un quickscan ariba e 30 puntonan e grupito a trece dilanti.Tabata puntonan cu mester a wordo discuti cu leidinggevende enbes di cada biaha bay na minister. Si berdaderametne ora cu dialoga cu e ‘leidinggevende’ y berdaderamente bo kier yega na solucion, e ora tin un opvang mas fuerte pa por yega na minister cun’e. Pero no cu no ta reuni cu e ‘leidinggevende’, y ta bay na minister di biaha.

Por a compronde di minister mes, cu loke ta fortifica Guarda Nos Costa actualmente ta e hecho cu ta bay bin di Hulanda, un suma di 2 miyon disponibel pa cu e situacion cu nos conoce di Venezuela pa reinforsa Guarda Nos Costa y tur locual ta rond di dje, pa asina eherce nan trabou mas miho. Y trata di controla e situacion di ilegalnan cu tin ariba nos pais. Y tambe, a conoce cambio den leynan vooral di hendenan cu ta solicita asilo y pa por solicita asilo, tin cu pasa door di un scan bastante formal. No ta asina no mas por yega pidi asilo. Tin reglanan cu tin cu mantene na dje. Y cu ayudo di Hulanda, a bin modifica e ley aki tambe cu a drenta na vigor, dia 3 di juli ultimo.

Mayoria di hende ta uza e pretexto aki di asilo pa nan por keda ariba pais Aruba. Y e rekisitonana ta asina hopi y no ta facil pa haya asilo politico. No por yega pidi asilo politico si a biaha via Panama of Bogota, pa bin Aruba pa pidi asilo politico.

Pero locual Sra. Hassel a pasa aden den e 8 añanan di gobierno anterior ta nada bunita y e ta haciendo un bon trabou actualmente.

