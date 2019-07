Diego de Cuba (STA): “E siman aki STA lo entrega propuesta di CAO nobo na Triple A NV”

Sindicato STA ta den proceso di negociacion pa un CAO nobo pa e trahadonan di Triple A. Conforme e CAO actual, a ‘zeg op’ e CAO aki, per 31 december 2019. Es decir pa december 31, 2019 no ta bay tin CAO mas. Y pa esaki mester negocia un CAO nobo pa 2020, conforme e CAO vigente.

Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA a splica cu lo cuminsa negocia un CAO nobo pa 2020, conforme e CAO. Y manera ta haci tur ora, ta hinca un concepto di CAO den otro, modificando e CAO actual bastante hopi. A toca turno na empleadonan, miembronan di STA pa bin e reunion pa vocifera e deseo y cambionan cu nan ta desea pa e CAO. A tuma nota di esaki y modifica e concepto tambe ariba nan peticionnan. Aworaki, STA ta bezig cu modificacionnan pa cu e concepto nobo, cu lo wordo entrega a corto plazo.

Na comienso di augustus mester cuminsa negocia e CAO nobo. Si mester bisa cu e concepto cu a presenta na e empleadonan ta un concepto bastante caro. Y dicon ta haci esaki, ta pa motibo cu STA ta convenci cu e empleadonan di Triple A NV merece esaki tambe. Turismo a subi ultimamente, e trabounan, responsabilidadnan a bira mas hopi. E trahadonan di Triple A NV, merece e reconocimento den esaki. Logicamente awendia mayoria di hende kier mira esaki den placa. Basa ariba esey tambe, a atende bastante largo ariba e parti financiero, caminda cu nan kier bin cu bastante cambio, cu si logra nan meta cu e concepto cu STA a trece dilanti den e reunion, empleadonan di Triple A NV bastante bon y cu ta hustifica. E trabou na aeropuerto ta uno cu hopi stress, tin hopi control, tin hopi reglanan pa cumpli cun’e y ta trahando cu turista, cual ta exigi hopi di bo esfuerso psikico y fisico.

Basa ariba e ponencianan aki, STA a compila e cambionan cu nan ta desea di wak den e parti financiero, y den e parti no financiero tambe, tin cierto cosnan cu lo kier mira cambia a ariba corto plazo. Despues di a dialoga cu mayoria di e trahadonan, representando e diferente departamentonan, a yega na un consensus cu loke cu tin di wordo entrega na Triple A NV, y logico ta e concepto di un contrato colectivo y cu loke a wordo entrega esey ta bay haya. E ta un concepto, y Triple A lo bin cu’n contra proposicion. E ultimo CAO cu STA a renoba 4 aña pasa, y cu a keda cla na juni 2016. E negociacionnan aki a dura mas di 9 luna, esey ta djis pa renoba un contrato colectivo. Esey ta pa djis pa tin un idea di con hopi tempo e negociacionnan ta tuma.

Conforme un contrato colectivo, mester cancela e contrato colectivo al menos 4 luna prome cu e contrato colectivo caduca y entrega un proposicion por lo menos 5 luna prome cu e contrato colectivo caduca. Si cuminsa na augustus lo mester por keda cla cu esaki na tempo.

Pa loke ta e margen cu tin awo confrome e proposicion actual, den placa ta papiando di un adelanto sigur sigur di 750 florin di adelanto pa luna, pa cada empleado. No ta un negociacion cu ta bay ta facil, esey tur hende sa, ya cu e beneficionan cu ta representa e placa aki e ta reparti den full e contrato colectivo, pero Triple A tin espacio pa cu esaki si triple A ta generando hopi placa, nan ta drentando e proyecto Gateway 2030, cu ta un proyecto monstruoso. Y gerencia di Triple A semper a sa di pone un reserva un banda pa loke ta trata e contrato colectivo. Durante e ultimo contrato colectivo, e negociaiconnan no a bay facil ya cu e contra proposicion cu a haya bek for di Triple A NV no a yega ni 50% di loke a propone, cual ta motibo cu e proposicion a dura asina hopi. Y tirando awa den biña toch a logra firma e contrato colectivo.

Comments

comments