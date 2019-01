Diego de Cuba (STA): “Director di Triple A NV a traiciona su empleadonan”

Pa loke ta e situacion di pension di trahadonan di Triple A NV, sindicato STA tabata tin un reunion cu gerencia di Triple A NV. Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA ta amplia mas ariba esaki.

Segun Sr. de Cuba, lamentablemente e director di Triple A NV a bandona reunion, despues cu a keda confirma cu el a traiciona tur e empleadonan di Triple A NV, cu ta resorta bou di Guardian Group. Dicon traiciona? Sr. de Cuba ta splica, cu e simpel hecho cu el a firma un renobacion di e contract cu GUardian Group, el a demostra cu e ta un dictador y cu e no ta practica democracia. Den e ultimo añanan, e tendencia y e direccion cu e director aki tabata bayendo, tabata obvio.

For di prome cu 2010, STA a bin ta vocifera cu e empleadonan di Triple A NV kier resorta bou di e fondo di pension di APFA. A pesar di tur esaki, STA a wordo boycotia y awo, lamentablemente, atrobe a keda confirma e traicion, cu el a comete contra di e empleadonan di Triple A NV.

STA a ricibi un carta di e director, caminda cu e ta rabia, ya cu e tono di e cartanan cu el a ricibi for di STA, e no a gustanan. Pero como sindicato, STA no ta acepta niun tipo di bagamunderianan aki. Y loke nan di sindicato STA a bin ta bisando for di hopi tempo, y cu loke nan ta condena ta e situacionnan asina aki, pasobra cu nan no tin miedo di niun hende, ningun director y di ningun compania. Nan ta teme Dios.

Loke cu a pasa den e reunion ta cu el a degrada STA, unda cu e abogado di STA a bisa e director cu e mes tin 10 a ña ta cobrando for di APFA sin niun problema. Y un otro compañero tambe a bisa cu esey ta tremendo. Loke ta condena, ta e hecho cu a lanta un comittee di pension, incluyendo STA, pero despues di a vocifera cu nan kier bay pa APFA, pa cual STA mester a retira y a splicanan tambe e motibo, cu ta cu e miembronan di STA kier bay cay bou di APFA.

For di april 2018 a manda un carta pa e director y ultimo a pidi intermediacion di mediador di gobierno, Sr. Anselmo Pontilius, pa organisa un votacion. Pero esaki no a bay duro, ya cu ariba conseho di Human Resources di Triple A NV, esaki no a bay door y nan a prefera di pasa STA un fastball.

A bati bel cerca minister Dangui Oduber, pero e board di Triple NV a bay di acuerdo cu e comitee y asina e director, segun Sr. de Cuba, a haya e caminda hancho habri pa el a traiciona e trahadonan di Triple A NV. Esaki ta algo cu sindicato STA ta lamenta profundamente.

Durante e reunion, Sr. de Cuba a hay’e den un intercambio di palabra cu e director di Triple A, unda cu el a bisa e director cu STA semper lo bay sali na vanguardia di su hendenana y no ta permiti niun hende tuma su miembronan di haci.

