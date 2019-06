Diego de Cuba (STA): “ATA ta di mala fe door di no a pone placa disponibel pa un CAO pa su trahadonan”

Sindicato STA ta bezig cu e negocacionann pa un CAO cu ATA for di october 2018 caba.

Sr. Diego de Cuba, lider di sindicato STA, a bisa cu for di september/october a cuminsa papia. Pero for di ora cu a cuminsa negocia nan a ripara cu e gerencia di Aruba Tourism Authority no kier duna nada, nada na e empleadonan. Esaki no ta aceptabel pa STA. Por a compronde cu nan a haya un carta for Prome Minister cu a haci un apleacion y esaki, segun Sr. de Cuba, ta un carta cu a bay pa tur NV di gobierno, pa bezuinig. Pero, Sr. de Cuba ta di pensamento cu e director di ATA mester a bisa e minister, cu nan tin comprension pa e carta, pero cu nan ta den aña di negociacion di contrato colectivo.

Sindicato STA a ripara cu nan no a presupuesta placa pa e contrato colectivo aki despues di varios intento pa yega na otro, nan a acerca mediador di gobierno y mediador a acudi, pa cual ta na mesa cu mediador. Y mediador su contra proposicion ta mas abou y ni asina ATA no kier acepta.

Pa STA esaki ta di mala fe, ya cu si wak cuanto placa ATA ta genera, nan mester por tin algo pa su propio trahadonan, ya cu nan no a presupuesta placa pa e CAO. Esaki ta un berguensa hopi grandi e cos aki ta. Y esaki ta loke STA no ta soporta mas. Y mirando e hecho cu mediador ta na mesa, lo purba di haya otro, aunke ta mir’e scur. Lo manda un carta pa gerencia di ATA unda cu lo exigi e placa cu a worod presupuesta pa cu e contrato colectivo aki, pa un duracion di 3 aña. STA kier scucha y kier sa for di gerencia di ATA, kico ta e cantidad di placa cu nan a presupuesta pa e CAO aki, si ta 1, of 2 of 3 miyon, reparti den 3 aña.

STA no tin tempo pa keda draain rond, nan ta yega na mesa pa negocia cos serio. Ta e trahadonan ta esunnan cu ta pusha ATA dia aden, dia afo. Ta mustra malo pa cualkier entidad di gobierno, ta trahadonan desanima y desilusiona. E cosnan ey ta haci cu e bon trahado no ta keda productivo pa e entidad. Esaki ta locual cu STA ta lamenta masha hopi.

Den ATA tin un grupo chikito cu ta come un hap basta grandi, e salarionan hopi halto Tin hendenan cu ta biaha pa loco y STA kier mira cambio den esaki. Sr. de Cuba mes a acerca minister Dangui Oduber y nan lo manda un carta tambe pa minister pa solicita un reunion den e caso aki, un reunion tripartie, unda gerencia di ATA hunto cu sindicato y e delegado di STA y su abogado hunto cu minister, si nan no logra sali for die impasse cu mediador di gobierno.

Esaki ta e di tres CAO cu ta negociando pa trahadonan di ATA y ta di lamenta e situacion aki, pasobra cu e ta frustrante, ya cu mei a caba y a drenta juni, y mita aña a bay tambe.

Pa esaki e carta lo bay pa ATA y tambe STA lo compila un protocol, caminda cu ambos partido, den presencia di mediador lo tin cu firm’e, cu si e sitaucion sigui asina, e ta bay ta fastioso. E ora lo mester hay atur loke nan mester haya cu forsa retroactivo pa cual ta necesario pa un protocol pa evita cu ora yega na final di e careda, na october of november, nan ta dicidi cu awo nan ta bay paga. Y esey ta loke kier evita. Y pa es motibo lo propone pa un protocol wordo firma, unda vooral e parti financiero lo drenta vigor desde 1 januari 2019.

