Diego de Cuba: Preparando pa e Dialogo Tripartiet Social Laboral

Recientemente sindicato STA a forma parti di e comision tecnico di e dialogo tripartiet social laboral. Tabata un trabou hopi complica, paso nos no kier wak un dialogo social, nos kier a wak algo real, unda tur e gremionan ta participa y cu tur partido tin algo di bisa den e dialogo tripartiet.

E prome congreso lo ta dialuna awo 29 di april y ta di sumo importancia. Nos kier a gradici na prome lugar minister pa su pasenshi y su perseverancia. Tambe tur compañero sindical : Hubert Dirks, Omar Tromp, Tito de Cuba. Leo Yarzagaray y Flora Petronilia.

Nos a sigui conseho di International Labor Organisation. Nos a compila tur e datonan y nos a trece den un structura. Cu nos por implementa den nos sistema social sin desvia di e principio di International Labor Organisation.

Un parti grandi ta tras di lomba, pero ta awo e trabou mes ta bay cuminsa. Ta di masha tempo caba nos mester a implementa e ley di Arbo. Tin hopi sector cu falta di siguridad y salud na trabou.

Dia 28 di april ta dia di siguridad y salud na pia di trabou. Como sindicato nos ta experencia hopi cos cu no mag di pasa na trabou y nos lo vigila esakinan. Den e dialogo di dialuna awo nos lo trata tur cos cu tin cu mehora.

Den pasado sindicato STA no a participa na e dialogo social pa motibo cu no tabata tin structura. Sinembargo awo tin structura y si nos tur pone di nos parti, nos lo logra e cambionan desea pa henter Aruba.

Comments

comments