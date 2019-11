Diego de Cuba: Mayoria empleadonan di triple A ta biniendo cas bek

Sindicato STA tabata presente na Mediador di Aruba unda Sr Diego a duna di conoce cu e referendum cu a tuma luga na Augustus ultimo y September y STA a solicita un referendum pa diferente departamento di triple A y akinan ta caminda nos ta diferencia di opinion cu mediador di Gobierno tambe y awe el a bin duna un splicacion y a splica Triple A tambe, y cu Triple A mester reconoce sindicato STA debi cu nos tin miembresia ey den y pagando contribucion constantemente y nan mester keda tene cuenta cu nos.

Sr De Cuba a bisa cu e diferencia di opinion cu nan tin cu mediador di Gobierno ta pa motibo di e referendum cu a tuma luga ta FTA a pidi y no STA, awor cu STA a pidi referendum mediador conforme cu dos ley di labor mester convoca e referendum pero ta wanta esaki na un maneho cu segun su persona esaki a bira ley y nos ta interprete full otro cu su persona.

Triple A tabata presente tambe den e reunion pa mediador informanan cu triple A mester tene debido cuenta cu sindicato STA, y loke ta pasando awor aki na Triple A nv cu hopi di e empleadonan ta biniendo bek cas y e cantidad di e empleadonan cu a kita nan afiliacion for di sindicato STA tabata minimo y si compare cu esunnan cu a drenta sindicato ultimamente bo ta keda den un balansa y casi mes un hopi miembresia y nos ta puntra nos mes si e otro sindicato tin e cantidad di miembro prome cu Januari pa nan por bay negosha e contracto colectivo manera cu nan ta pretende.

Sr Diego a bisa durante un entrevista cu gana referendum ta uno pasobra eynan bo no mester paga contribucion y nada, pero awo e momento ta yega cu bo mester paga e sindicato contribucion y bo ta willing pa page si of no y bo a vota pe y bo no ta bay paga contribucion e ora ey kico ba haci anto y esei ta e caminda cu Sr Diego ta haya cu e dilema ta sinta y tin un grupo grandi di miembronan den Airport no ta dispuesto pa bay paga un suma halto pa e sindicato y mucho menos pa laga e sindicato hinca man den nan bonus di fin di aña.

Tur hende sa e campaña baho cu a tuma luga ultimo ariba su persona y semper su persona a bisa y mi tin cu pordona tur e hendenan aki pasobra nan ta mi colega y nan por comete erornan y mi tin cu traha cu nan tur dia y mi no por yuda cu nan a wordo mal influencia y hopi di nan ta bin cerca mi y ta arepenti di loke a pasa.

Sr Diego de Cuba a bisa cu sindicato STA ta keda cu mayoria miembresia y tur trahado sa cu ora sindicato STA negosha un contracto colectivo nos no ta bay negosha cosnan manera “pinda” nos ta negosha duro y husto y mi ta kere den e caso aki nan sa y a sintie caba cu sindicato STA ta serio den e cosnan aki y ta entrega nos concepto pa negosha.

Dos cos cu lo bay pasa ta cu sea sindicato STA lo manda mediador corte pa e convoca e referendum pa e departamento nan y sr Diego ta kere cu lo por bay sosede cu e minister di labor por cay den wega.

Comments

comments