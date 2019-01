Diego de Cuba di STA: “Periodista ta habri herida y kier trece discordia y division den NV Elmar”

Sr. Diego de Cuba dii SPA ta reacciona hopi pisa riba un reciente entrevista cu Speed Andrade a pone riba Facebook. Esaki ta trata di un entrevista cu dos persona di edad refiriendo na Sr. Henriquez kende tabata director di NV Elmar. “E locura aki di e persona aki, kende ta jama su mes periodista, ta pa sembra discordia den pueblo anto bo kier purba trece un division den e compania NV Elmar, locual cu bo no ta bai logra”, asina Sr. Diego De Cuba di STA a declara na nos. Sindicato STA sa cu su miembronan tabatin razon y pesey a lucha pa nan y nan a para tras di STA y a demostra esey. “Sr. Henriquez no a wordo kita for di trabao. Sr. Robert Henriquez no a wordo kita for di trabao niun rato so for di NV Elmar. Ora cu el a wordo suspendi pa un investigacion cu a wordo haci, el a acudi na un abogado kende a bai papia cu e board di NV Elmar y durante esaki ja e abogado a conclui cu Sr. Henriquez no tin pia pa para riba dje, ora e investigacion keda cla. Anto ta pesey abase di e conseho cu abogado a dune, bisando e cu compadre gara loke bo por gara aworakinan y baha na catuna. Y ta esey el a haci”, asina Diego de Cuba a sigui bisa nos. Y ta esey el a haci, acepta un pakete y Sr. Henriquez mes a firma su retiro.

“No ta ningun hende a retire for di trabao. Dus no ta ningun sindicato, ningun trahado manera nan ta pretende. Ta e mes a baha bai pasobra e candela a bira grandi riba dje. Anto eynan ta caminda mi ta bisa cu locual e reportero aki a haci, el a bai habri un herida serca e dos personanan di edad aki, cu no tabatin mester. E mester a splica nan cu ta e propio Sr. Henriquez a firma su retiro, no ta ningun hende a kite for di trabao, ta e mes a firma su retiro”, asina De Cuba a sigui bisa.

