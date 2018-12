Diego de Cuba di STA: “E bala tin cu cuminsa lora pa Arubus”

Sindicato STA a reuni recentemente cu e managemente team di Arubus caminda nan a delibera riba diferente punto principalmente e contrato colectivo y tambe e cambionan cu sindicato kier wak e aña venidero. Manera tur hende sa Arubus su situacion no ta di “canta macamba” y mas cu claro sindicato tin comprension pa cu esaki pero cu kier mira cambio ta un hecho tambe y after all ta locual a keda palabra tambe. Un cos segun Diego De Cuba ta e hecho cu e begroting actualmente ta wordo attendi den Parlamento y un cos si STA a bisa Sr. Mohamed di menagement team ta cu si Arubus mester di 10 miyon Florin pa drecha e situacion, ta esey mester pidi. Esaki a Sr. Mohammed a compronde tambe. Arubus ta un compania nacional y STA ta sinti cu e ta wordo laga atras y ta di hopi tempo caba e situacion ta asina aki. Berdad ta cu a hereda un situacion hopi penoso y fastioso y mester a cuminsa corta caminda mester a corta. E companianan cu tabata manera pulpo riba Arubus mester hala nan un banda y e situacion aki sindicato a bin topa cune den varios NV. Mester corda cu Arubus no tin ni pa su mes. De Cuba a bisa cu e decision descabeya cu a saca 2 miyon y pico for di Arubus pa Aruparking, ata e resultado aworaki .

Pero si loke ta e parti positivo a otro aña ta cu lo bai tin 15 di bus nobo y eaki ta un bon comienzo pero den mesun rosea ta bisa tambe cu ta bini cu e busnan nobo aki pero mester traha riba e infrastructura di pais Aruba. Pasobra nos mester ta sincero cu nos mes pasobra tin algun bushalte cu no ta apto. Pues si ta bini cu busnan nobo mester percura pa e bushaltenan tambe mester ta adecuado netchi y bon prepara pues e hendenan por haya confianza bek den Arubus.

No ta un secreto cu tabatin hopi diferencia di opinion entre STA y e ex-director, pa cu e management team nobo con e situacion ta y si di berdad awor tin un plan di maneho adecuado pa hiba Arubus na e next nivel di servicio. Tin un silencio pa cu e trahadonan di Arubus, Arutram y Aruparking pa cu si tin un plan di maneho y kico esaki ta nifica. Aña 2019 ta ey mes y e trahadonan kier sa kico tin riba mesa pasobra durante campaña a bisa cu lo kita parkeermeter pero nada ainda. E managemente Team a mustra cu tin un plan di maneho riba mesa pero esaki mester wordo modifica y nan ta trahando riba dje, pues e no ta cla ainda despues di tur e lunanan caba cu tin un managemente team. Diego De Cuba a bisa cu e problema ta cu cada biaha tin un sorpresa y ta sinta cu e problema cu mester brinda comunidad e transporte publico cu nan ta exigi. STA a mustra cu nan ta exigi cu Arubus mester bira competitivo mescos cu tin e otro compania manera De Palm Tours, Fofoti y otronan, Arubus ta un NV. Ta un hecho si cu Arubus no tin un director fiho pasobra e persona cu ta na e posicion ey, ta sinta mitar dia na Setar y mitar di na Arubus y asina tampoco por resolve e problemanan cu e compania nacional di bus tin. Sindicato a mustra cu esaki no ta sano pasobra un director mester ta sinta eynan constant pa dirigi e compania pa un miho situacion pero after all tabata decision di Minister, cual sindicato ta mustra di nos ta esun corecto actualmente. Informacion cu Sindicato tin ta cu den luna di Januari un director nobo lo wordo nombra pa Arubus aunke no ta conoci kende e persona aki ta. Pero e planes tey si e lo bira e mesun perssona aki of un otro persona dus aworaki Januari “ e bala tin cu cuminza lora”.

