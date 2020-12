Diederik Kemmerling, miembro nobo di e Directiva di Camara di Comercio y Industria Aruba

14 di december, 2020. Camara di Comercio y Industria Aruba ta anuncia e nombramento di Diederik Kemmerling como miembro nobo di e Directiva entrante 1 di januari, 2021.

E Camara di Comercio y Industria ta aspira pa promove e clima di comercio vibra na Aruba y pa desaroya solucionnan cu lo resolve e retonan cu e comunidad comercio ta efrentando. E Camara su Directiva ta consisti di profesionalnan diverso cu ta compronde e necesidadnan di su miembronan y ta posee e energia y compromiso pa lidera e Camara di Directiva. Cada miembro nobo ta tuma parti di e directiva pa 2 aña.

Diederik Kemmerling a nace dia 4 di februari aña 1981 na Hulanda y ta un entrepeneur specializa den E-commerce y Social Media. E la papia durante diferente convencion internacional riba e topico di Social Media, Marketing Digital y E-Commerce. Kemmerling a studia International Business & Languages cu un specialisacion den New Media na Hogeschool Utrecht na Hulanda y na University of Huelva na Spaña. Kemmerling a traha varios aña como E-Commerce & Online CRM Manager na Douwe Egberts y Sara Lee na Hulanda. Na aña 2012, Kemmerling a muda pa Aruba y a cuminsa The Lab Digital Marketing Agency. Despues di 2 aña e la exitosamente expande The Lab na Curacao. The Lab ta ofrece su servicionan pa mas cu 120 cliente, incluyendo Dr Horacio Oduber Hospital, AZV, SETAR, Aruba Tourism Authority, McDonald’s, Hilton, FCCA, Kooyman, Coca Cola Curacao y hopi mas. The Lab tambe ta apoya diferente proyectonan pa Aruba Doet; un organisacion humanitario, University of Aruba y Medellin Departments of Education. Kemmerling su trabou a permiti’e pa bira un experto den e area di digital marketing, new media y comercio online den Caribe. Na aña 2017, The Lab a wordo nombra como Best in Business pa Guardian Group. Ademas di su compania di marketing, pa 5 aña, Kemmerling a organiza y presenta e E-Aruba Digital Marketing Seminar cu mas di 750 bishitante, y na aña 2019 a lansa E-Curacao Digital Marketing Seminar cu tawta un exito total. E E-Aruba Digital Marketing Seminar ta invita oradornan local y internacional pa haci presentacion nan tocante diferente topiconan pa por inspira localnan y yudanan ta exitoso cu nan negoshinan. Kemmerling constantamente ta busca formanan nobo pa mehora su negoshi y yuda su clientela crece nan presencia digital den maneranan nobo y inovativo.

