Diasabra por paga impuesto di vehiculo di motor di aña 2020

Departamento di Impuesto ta participa na tur cliente cu mester paga impuesto di vehiculo di motor di aña 2020, cu su seccion di Servicio di Caha na oficina principal na Camacuri, lo ta habri diasabra awor dia 22 di februari pa brinda extra servicio. E orario di servicio ta: 9:00 am – 12:00 pm.

Riba diasabra lo brinda e siguiente servicionan:

1. Por paga impuesto di vehiculo di motor of otro tipo di impuesto.

2. Registra auto.

3. Entrega plach’i number di auto cu no ta den uzo.

4. Busca recibo (esnan cu a paga via banco).

Mester remarca cu no por haci pago di permiso di DIMAS. E servicio riba diasabra ta unicamente pa haci pago di impuesto.

Ultimo dia pa haci pago di impuesto di vehiculo di motor di por lo menos e prome mita di aña 2020, ta 28 di februari 2020.

Mirando cu esaki ta un temporada druk, Departamento di Impuesto ta haci un apelacion na tur cliente pa probecha y haci uzo di e posibilidad pa paga online of di e servicio extra aki cu ta wordo ofreci riba diasabra y pa no warda te na ultimo.

Comments

comments