Riba diasabra 1 juli, di 9 am pa 12 pm lo tin un dia pa famia por adopta un pushi, den un ambiente agradabel.

Geraldine Toro Vera Kock di fundacion Nine Live Aruba, ta bisa, cu actualmente nan tin un 337 pushi contando cu esunnan cu nan tin riba caya tambe y cu e fundacion ta cria. E situacion ta haci cu e fundacion no por tuma mas pushi te ora cu esun cu nan tin wordo adopta.



Tin mas di 7 mil pushi riba caya y esaki bo no ta djis mira den dia manera bo por wak e cachonan, e pushinan ta gusta sali mas parti anochi. E fundacion tin un “Colony Cat” cual na tin 87 pushi cu ta wordo esterialisa y castra y danki na e voluntarionan, tur dia e pushinan ta haya cuminda y awa. Door cu e fundacion no tin fondo pa yuda e pushinan nan sa promove esaki via nan pagina riba Facebook pa recauda fondo, “Stima mi” ta 110 pa muhe y 45 pa homber.Riba e dia di Adopcion bo por bishita Nine Live Aruba y pasa adopta e pushi cu bo gusta mas y contribui cu e causa. Lo tin snacks, cahita di bolo, y diferente cosnan dushi, bebida y matanan, cu por cumpra pa e colaboracion.