Diasabra di Milager cu Neil Velez wordo posponi

E magno evento pa haya e milager y scucha e palabra di Señor cu mester a tuma lugar riba diasabra 16 di september 2017 ta wordo posponi pa diasabra 14 di oktober 2017, esaki pa motibo di forsa mayor.

Neil Velez e fundador di Misioneros de Jesus cual lo mester tabata presente riba diasabra 16 di september 2017 pa asina trece e palabra di Señor y laga tur misionero di Señor ricibi nan milager, lo no por ta presente. Esaki ya cu su punto di salida ta e ciudad di Miami cual recientemente a haya e bishita di horcan Irma. Como consecuencia su vuelo a wordo cancela. Pero Neil Velez lo no keda sin bin y pa e motibo aki e fecha ta wordo posponi.

Tur persona cu a cumpra nan carchi caba, Misioneros de Jesus Aruba ta pidinan pa warda nan carchi, ya cu esaki ta keda valido pa e fecha nobo.

Misioneros de Jesus ta pidi tur persona interesa pa ta na e gran evento aki y tur persona cu a cumpra carchi caba disculpa pa e inconveniencia y keda sigui Misioneros de Jesus riba Facebook pa keda bon informa. Pronto Neil Velez lo tey pa asina cada persona cu mester su milager, haya esaki y tambe pa laga e Fe crece mas y ricibi e palabra di Señor.

Pa tur persona cu ainda no a cumpra carchi por haci esaki na; Citgo San Nicolas, Citgo Boulevard, Dowco Santa Cruz, The Smiling Shop na Savaneta, Botica Santa Cruz, Botica Santa Anna, Retauranta el Chalan, Refresqueria Mayor. Tambe por yama 7302055. E lugar di e evento lo keda Club Caiquetio na Paradera di 7:00 pm – 11:00 pm. E entrada ta solamente 10 florin y e fecha lo bira diasabra 14 di oktober 2017.

“Hesucristo ta mesun Cristo ayera, awe y den eternidad” Heb 13:8