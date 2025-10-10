Prome Minister mr. Mike Eman conhuntamente cu tur stakeholder encarga cu e proyecto di Baki den Bario a anuncia e siguiente area asigna pa e accion di recohemento di sushi.
Durante conferencia di prensa a invita e comunidad di Bubali y vecindario pa diasabra awo caminda lo efectua e proximo Baki den Bario. Veld di Bubali lo tin diferente baki disponibel pa asina por deshaci di sushi den e area aki.
Prome Minister Eman a yama bonbini tambe ta compania Karentra cu tambe ta forma parti di e accion aki, encarga cu recogemento di azeta. A menciona cu e por ta azeta di cushina, di auto cu ta un causante grandi pa e sistema di riolering y pa es motibo e compania aki a keda encarga di recoge e desperdicio di azeta tambe durante Baki den Bario.
E accion ta inicia for di 7:00 am pero a tuma nota cu na mas di un occasion e comunidad ta presenta den oranan hopi mas tempran cu esey. E bakinan lo ta disponibel tempran y lo tin personal cu lo coordina e accion pa buena marcha.
Premier Eman a indica cu den recorido pa direccion di Bubali por a nota cu e ciudadanonan a cuminsa acumula e sushi dilanti porta di nan cas. Por a mira esaki na Madiki, Bushira, Pos Abou, caminda ta mira e compromiso y gana di e habitante di mira nan cas y alrededor limpi pero e costo pa hiba esaki no ta den nan alcanse.
Tin aprobacion
Durante conseho di minister a haya aprobacion riba solucion permanente pa e problematica di desperdicio den bario. Hunto cu Minister Cicilia y ATA a logra aprobacion, caminda tin cu bay aloca fondo pa seis localidad permanente den bario. Diferente container permanente posiciona, naturlamente cu vigilancia pero mas cu tur cos accesibel na e comunidad. Una bes esaki ta na vigor, por cuminsa elimina e accion di Baki den Bario.
Despues di a cera Dump
Un obhetivo noble pero sin alternativa pagabel pa e comunidad. Causante den hopi bario, empresa, cas cu acumulacion di sushi indesea. Cu daño pa hende, hygiena, salud pero cu efecto/dolor adicional riba esnan di menos recurso, un demotivacion cu rond di nan cas tin acumulacion di desperdicio. Ademas di e reto diario di pone pan riba mesa y paña pa bay scol, e ta logico cu no tin placa pa deshaci di desperdicio.
Gobierno mientrastanto lo haci nan maximo esfuerso pa yuda e comunidad pa deshaci di sushi den e barionan. Cu e meta di por logra hunto cu sector priva, di por logra deshaci di desperdicio den un forma mas pagabel pa pais Aruba, e companianan y liber di costo pa e conciudadano.