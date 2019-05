Diasabra awo ta e ultimo dia cu Wilhelmina Kankerfonds lo ta colectando placa

Wilhelmina Fonds, den luna di april a cuminsa cu e colecta, pero esey tabata dos diasabra so nan a haci uzo di dje den april. Sra. Lily Prins, di Wilhelmina Kankerfonds ta amplia mas ariba esaki.

Sra. Prins a cuminsa splica cu esey ta door cu a bin Semana Santa y despues sigui pa Aña di rey Willem Alexander. E ora a drenta luna di Mei. Y e diasabra awo, ta e ultimo diasabra cu lo bay colecta. Te cu awo, a logra recauda 49.500 florin mas o menos, pa e campaña di april. Es decir cu despues di esaki, tin cu bin cu e rifa, unda cu e aña aki un biaha mas, ya cu di otro manera, Wilhelmina Fonds no ta bay logra haya e entrada pa cumpli cu e demanda, peticionnan cu ta drenta na Wilhelmina Fonds.

Ta haci un yamada na nos comunidad, pa ora cu mira e collectantnan ariba caya, pa contribui, pasobra cu esaki ta bay bek den comunidad.

E meta di Wilhelmina Kankerfonds ta pa yuda comunidad ora cu nan yega y bati na porta. Naturalmente nan tin tambe na exigencianan cu e persona mester cumpli cun’e, pero esaki semper tabata cu mester traha ariba prevencion, pero ta yuda comunidad tambe.

Pa Wilhelmina Fonds ta un fundacion stabiel. No por bisa cu nan ta bati bancarota, ya cu esey hamas y nunca. Pero naturalmente ora cu ta mira cu dos aña pasa, a haya 35 mil florin aden. Aña pasa e tabata 75 mil.

Aworaki apenas nan ta yegando 50 mil. Si nan por yega e 75 mil florin y cu e donacionnan cu nan ta haya di instancianan, cu tur aña ta tene Wilhelmina Fonds na pecho y nan ta duna e fundacion e donacionnan pa por sigui yuda. Y cu entrada di e rifa tambe y despues lo tin e Run & Ride for the Roses, e ora ey ta bisa cu nan ta echt bon bezig pa caba di yuda tur persona cu bati na porta di e fundacion.

Tur esakinan ta sin conta cu casonan extra cu por presenta, segun Sra. Prins, ora cu nan mira cu nan gastonan ta surpasa sigur 300 mil florin. Y si tin un suma aden, di 350 mil pa 400 mil florin, e fundacion ta stabiel. En realidad tin hopi hende cu no kier bati na porta. Y nan ta pasa den problemanan, pero ora cu tende semper ta duna un ayudo tambe, pasobra cu e merece di su ayudo.

Pero si nan no yega na porta, nan tampoco no sa ken ta malo aki na Aruba. Hopi hende ta kere cu Wilhelmina FOns sa ken ta malo. Esaki no ta corecto, nan no sa ken ta malo, tanten cu nan no yega na Wilhelmina Fonds. Esun cu yega pidi yudansa, ta wordo evalua. Casi nunca a weita un caso unda ta bisa cu nan no por yuda.

Tambe Sra. Prins a sigui bisa cu un di e proyectonan grandi di Wilhelmina Kankerfonds ta pa traha ariba e prevencion y muy en particular lo bin cu e parti di alimentacion. Esey ta un di e proyectonan grandi cu Wilhelmina Fonds lo bin cun’e e aña aki. Lo sigui cu charlanan unda cu lo conscientisa e comunidad mas hopi.

Tin biaha ta haya casonan cu hende ta bisa ta papia hopi di cancer, pero segun Sra. Prins, mester haci esaki pa conscientisa e pueblo ariba e malesa aki. Si mira e casonan di dia pa dia, e ta bira mas hoben. Ora un hende di edad, e ta doloroso, pero ora mira cu e edad ta bahando, ta di puntra bo mes, “kico ta pasando”?

Ora cu bo ta tende di un mucha di 1 aña y pico ta malo cu cancer, e ora ey aworaki ta ban pone e enfasis muy particular ariba e alimentacion di e personanan.

Cu e celular ta causa cancer, ta un hecho. Na varios ocasion el a haya e whatsapp cu el a manda pe, muy en particular ora cu ta cana cu e telefon na nan curpa. E ta haci su efecto masha grandi ariba bo sistema. Tur caminda cu bo ta cu e telefon na bo horea, awo ta pidi pa no tin telefon den camber, pasobra cu e rayonan cu ta haci efecto ariba e curpa di e ser humano. Hopi hende ta consciente di dje, y lo ay traha ariba e parti aki, pasobra modernismo ta trece su pago cu bo tin di paga pe. Y esaki ta algo hopi peligroso y ta haya e señalnan aki, mescos cu hopi otro hende den comunidad, cu e telefon muy en particular ta malo.

Pero aworaki e ta manera un plaga cu niun hende no por biba sin dje.

Por ultimo, Sra. Prins a haci un yamada na cada conciudadano diasabra awo, ora cu bo mira un di e collectantnan, cu e florin cu ta contribui, ta yudando un persona cu ta yega na porta di Wilhelmina Fonds, of un persona cu ta ariba un cama y cu mester di un assistent.

