Diasabra awo lo tin e prome Aruba Caribbean Classic Taekwondo Cup

Diasabra awo tin e prome Aruba Caribbean Classic Taekwondo Cup den Centro di Bario Brazil organisa pa Brazil Taekwondo Stichting.

E scolnan di Taekwondo cu a confirma nan participacion ta:

1. Noord Taekwondo Center bou guia di Grand Master Chaco Cornelio y tur su Masternan: Master Melvin Rasmijn, Master Joshmar Wever y Master David Dubero.

2. San Nicolas Taekwondo Center bou guia di Master Eric Barry.

3. Impact Taekwondo Aruba bou guia di Master Monica Pimentel.

4. E.T.U. bou guia di Master Esther Koffie y Shaul Illidge.

5. Brazil Taekwondo Stichting ta e scol cu ta organisa e campeonato aki cu auspicio di ARTBO y Presidente Dr. Guaicaipuro Jimenez.

Brazil Taekwondo Stichting ta contento cu e participacion di e 5 scolnan di Taekwondo aki y nan lo bay bringa pa e Best Team Cup. Esaki ta e ultimo oportunidad pa esnan cu no a cualifica ainda pa Best of the Best. E campeonato ta cuminsa pa 10’or di mainta.P

