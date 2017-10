Diasabra awo lo tin e di tres Open Dag di Corte di Husticia di Aruba

Diasabra dia 7 di October e portanan di Corte di Husticia lo habri su portanan pa e di tres Open Dag. E aña aki tambe, lo tin actividadnan pa grandi y chikito for di 9 or di mainta te cu 1 or di merdia.

Lo tin diferente presentacionnan den e salanan di Corte. Ademas pafo lo tin tambe varios actividadnan caminda cu e publico por participa. Cachonan di e K-9 unit tambe lo bay t’ey pa asina mustra e publico tur nan truconan. E ‘Cuerpo Especial Arubano’ como tambe e ‘Mobiele Eenheid’ lo duna presentación di nan trabao.

Pa e chikitinnan lo tin e Dino Jump y tur hende lo por saca potretnan leuk den e Photobooth.

Lo haci uzo di e oportunidad aki tambe pa conduci un combersacion di Mesa Rondo cu miembronan di prensa. Meta di esaki ta pa tin un miho bista ariba e rol di prensa y di Hof, bista ariba e posibilidadnan y imposibilidadnan y pa mehora e contacto entre prensa y Hof.