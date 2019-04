Diasabra 4 di mei lo celebra 10 aña di misa den hoffi di mama Maria

Diasabra 4 di mei, nos ta bai celebra 10 aniversario celebrando santa misa den hofi di mama Maria riba prome diasabra di luna. Un invitacion special ta bai pa henter e pueblo di aruba y na nos rumannan di parokia San Francisco, pa asisti en grandi na e fiesta grandi aki.

Misa den Hofi di Mama Maria, tur prome diasabra di luna pa 8’or di mainta.

Pastoor Stanislaw, ta invita rumannan pa Santa Misa den Hofi di Mama Maria,

diasabra 4 di MEI, pa 8’or di mainta.

Nos ta cumpli cu e promesanan di nos Mama Maria, si nos acudi na e Santa Misa cu ta wordo celebra tur prome diasabra di luna den Hofi di Mama Maria, pa 8’or di mainta (esaki ta pa noord di Pro Catedral San Francisco). Santa Misa di diasabra anochi no ta conta pasobra esaki ya ta wordo considera como misa di diadomingo.

E prome cinco diasabra di luna (Sigui)

Lucia vidente di Fatima, tawata den convento ora cu Mama Maria a bolbe aparece na dje cu Niño Hesus. Niño Hesus a bise tene compasión di e Curason di nos Santisima Mama.

Mama Maria a bisa Lucia: Mi curason ta yena cu espinas, cada momento ta wordo claba mas espinas den dje pa motibo di blasfemia y ingratitud. Abo al menos percura pa consola mi. Enforma mundo henter cu esnan cu durante cinco luna sigui, riba prome diasabra di luna; Confesa, Ricibi Sagrado Comunion (bai Misa), Resa Rosario, y Medita 15 minuut riba e Misterionan di Rosario, “mi ta priminti nan cu mi lo ta presente na ora di nan morto pa nan salbacion”.

Pa Kiko 5 diasabra?

Mama Maria a splica Lucia asina: ta trata di 5 typo di ofensa y blasfemia haci contra

Inmaculada Curason di Maria.

1- Blasfemia contra su Inmaculada Concepcion.

2- Contra su Virginidad.

3- Contra su Maternidad Divina, rechaso di nos Mama.

4- Contra esnan cu ta infundi den e curason di nos muchanan e desprecio, indiferencia

odio contra nos Mama Inmaculada

5- Contra esnan cu ta ofende directamente su Sagrada Imagen.

AKINAN TA SIGUI E MENSAHE DI NOS MAMA STIMA.

Mi yiunan,

Tur prome diasabra di luna ta fiesta den cielo. Boso ta comforta mi ser y alegra mi curason. Mi ta derama abundante bendicion riba tur hende cu ta bishita mi y specialmente e yiunan cu ta bishita mi riba e prome diasabra di luna. Danki mi yiunan stima pa responde na mi yamada pa e prome diasabra di luna y pa resa e Santo Rosario.

Si ta pa salbacion di boso alma, tur cos cu boso pidi Mi riba e dia aki mi lo concede boso. Esnan cu atende e 5 prome diasabra di luna, no solamente ta haya Mi bendicion pero tambe ta haya un regalo di indulgencia plenaria. Pa bo haya e regalo grandi aki bo tin cu atende na e Santa Misa di 5 prome diasabra di luna, ricibi comunion y resa Santa Rosario. E indulgencia aki ta kita hopi di bo picanan, bo por use awor aki of acumulanan pa ora bo yega eternidad.

Tur mi yiunan devoto di e prome diasabra di luna por conta cu mi proteccion. Mi tin boso proteha bou di mi mantel y MI ENEMIGO NO POR MISHI CU BOSO. Na tur mi devotonan 5 dia prome cu boso muri, mi lo avisa boso, y ora e ora yega mi lo bin spiritualmente pa busca boso alma. Mi no lo laga ningun di boso muri den pica.

Mi devotonan di e prome 5 diasabra di luna, lo ta preserva di tur catastrofe, accident y morto violento. Den e tempo di tribulacion aki, mi rayonan di luz ta ciega mi enemigonan y nan no por haci boso daño. Ningun di mi devotonan lo sufri morto doloroso, ni purificacion largo. Ami lo ta e balsamo pa mi devotonan y lo mi alivia boso dolor. Tur mi devotonan lo goza di paz di mi Señor y di e Santo temor di Dios.

Mira mi yiunan cuanto bendicion y gracia boso ta ricibi di Mi, boso “Mama”. No keda sin provecha di e regalo aki. Participa na Santa Misa riba e 5 prome diasabranan di luna y resa Rosario y mi lo hiba boso na Gloria di Dios pa boso por haya tur gracia y bendicon. MI TA STIMA BOSO Y MI PROTECCION DI MAMA LO PERMANECE CU BOSO

Comments

comments