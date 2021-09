Diasabra 25 di september: IMSAN ta presenta “Cana Kibra y Vacuna”

Cu e meta pa yega mas cerca posibel di comunidad y brinda e oportunidad pa busca e vacuna di COVID-19 mas cerca di cas, IMSAN den colaboracion cu DVG ta organisa diasabra dia 25 di September un dia di “Cana Kibra y Vacuna” of tambe yama ‘Walk In’ pa comunidad bibando pariba di brug.

For di 9’or di mainta te cu 4’or di atardi ‘non stop’ tur persona di 12 aña of mas bibando na Aruba cu ainda no a logra vacuna contra COVID-19, por haci esaki door di yega IMSAN cu nan carnet di AZV of nan AZV digital y vacuna.

Corda cu mucha bou di 18 aña mester presenta cu un mayor na momento di vacuna.

Esnan cu tambe por vacuna ta:

✔️ Studiantenan Arubiano cu vakantie na Aruba of cu stage opdracht.

✔️ Inmigrante bibando mas cu 6 luna na Aruba cu of sin permiso.

✔️ Ciudadano cu paspoort Hulandes bibando/trahando mas cu 1 luna na Aruba.

No perde e ocasion aki pa bin busca bo vacuna contra COVID-19.

Riba e dia aki lo tin vacuna di Pfizer y tambe Johnson & Johnson pa comunidad por scoge cua e ta desea. Ta importante si pa informa cu Johnson & Johnson no por wordo duna na mucha bou di 18 aña y tampoco na hende muher na estado.

IMSAN y DVG ta invita tur ciudadano cu ainda no a logra vacuna pa probecha y yega diasabra awo dia 25 di September na IMSAN, San Nicolas y busca bo vacuna pa bo tambe ta proteha y

alavez contribui na meta pa reduci e cantidad di casonan di COVID y yuda nos pais recupera.

Corda cu vacuna no ta solamente un acto di solidaridad y responsabilidad conhunto caminda niun hende por keda atras; pero mas tanto, vacuna ta un acto di amor pa bo mes, bo famia y bo pais!

