Diaranson venidero SIMAR lo tene su reunion general anual

Diaranson venidero, esta 23 di mei pa 7or di anochi, directiva di SIMAR lo tene su Reunion General Anual. Esaki ta e di dos yama y lo sigui irrespecto e cantidad di miembronan presente. Durante e reunion aki directiva lo duna un relato di e aña sindical 2017. Lo elabora riba finansas, e aspecto huridico y e trabounan haci durante e temporada aki. Tambe lo repasa e presupuesto di 2018 y e directiva lo haci apelacion na miembronan pa aprobacion di esaki.

Segun statutonan ta ora tambe pa eligi miembronan di un directiva nobo pa guia SIMAR te cu aña 2020. Durante e ultimo encuentro no tabata tin quorum y directiva no a haya prudente pa tuma decision riba un presupuesto di e embergadura di esun di SIMAR cu un cantidad minimo di miembro. Banda di esaki no tabata tin miembro cu a pone nan mes disponibel pa forma parti di directiva.

Pa loke ta eleccion di un directiva nobo, esunnan presente a propone na directiva pa aplasa esaki pa despues di vakantie grandi. Tambe miembronan presente a propone pa organisa un eleccion manera ta stipula den e Reglamento di cas, pues riba un base mas amplio caminda miembronan tin e oportunidad di vota den bario, kisas “online” y durante mas dia. Esaki contrario na loke ta custumber, esta durante di un solo reunion. Tur esaki lo ser trata durante e reunion di diaranson venidero, ya cu lo mester di sosten di miembronan pa cu e organisacion di un eleccion y tambe pa yuda busca candidato interesa den forma parti di e directiva y e trabou sindical.

No por keda sin menciona cu den caso cu no forma un directiva nobo, SIMAR lo keda bou supervision di e directiva diario, pero sin autoridad pa tuma decision na nomber di miembronan. Esaki ta nifica tambe cu lo no por asisti miembronan den ningun caso y lo no por haci gasto extra fuera di esunnan structural. Decision pa cu e presupuesto y eleccion ta di suma importancia. Pues directiva ta urgi miembronan pa ta presente na e reunion aki.

Invita bo colega miembro y stimula esun cu ainda no ta miembro pa afilia. Por afilia e anochi aki prome cu reunion.

