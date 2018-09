Diaranson ‘No Sconde Mas’ lo na Noord

For di juli ultimo, e campaña “No Sconde Mas” ta den medionan di comunicacion cu e meta di concientiza pa preveni abuso di mucha. Dos siman pasa, e prome charla informativo a tuma lugar na Teresita Center na San Nicolaas. Awe,diaranson, 5 di September, lo continua cu e di dos charla cu oradornan specialisa riba e materia.

E biaha aki e charla lo tuma luga na Centro di Bario Noord, for di 7’or pa 9’or di anochi. Entrada ta completamente gratis y lo tin oportunidad pa haci pregunta y comparti cualkier comentario cu esnan presente. E dos oradornan cu lo t’ey presente pa comparti nan informacion, ta Sra. Trudy Hassell y Sra. Janine Rodriguez. Mester remarca cu e di prome charla na San Nicolaas tabata bon bishita y esnan presente a keda sumamente contento cu e informacion y tambe e tips presenta, con pa yuda den caso cu constata cu tin abuso tumando lugar.

Mescos cu tur mucha tin derecho riba un nomber, nacionalidad, educacion y hopi otro derecho mas, un di e derechonan sumamente importante ta e derecho riba proteccion. Tur e derechonan di mucha ta ancra den un tratado di cua Aruba tambe ta forma parti di dje. Kiwanis Club of Aruba y Cruz Cora Aruba ta dos organisacion cu nan mesun identitad pero un di nan metanan principal ta pa yuda nos comunidad a base di un concepto voluntario. Na e momento aki tur dos organisacion ta pidi ayudo bek di e comunidad dor di sostene nan campaña contra varios tipo di abuso, mas tanto abuso di mucha: abuso sexual, abuso verbal y abuso fisico.

Fechanan di e promixo charlanan:

18 di september Centro di Bario Brazil

16 di oktober Centro di Bario Playa Pabou

30 di oktober Piedra Plat Entertainment Center

20 di november Cruz Cora Aruba

Ban sostene hunto tur esnan cu ta vulnerabel den nos comunidad y cu no tin voz of sosten optimal. Atende un charla, pa hunto nos yuda!

NO SCONDE MAS!

