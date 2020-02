Diaranson merdia organisacion mundial di salud a registra 81.296 infecta cu Corona Virus

Eugene Maduro funcionario di epimodologia y investigacion na departamento di Salubridad Publico a toca e tema di e ultimo cifranan publica door di e organisacionnan mundial di salud, e.o di Merca, Europa y unda ta informa cu te diaranson 12 or di merdia tin un total di 81.296 caso di CoronaVirus raporta di cual 2770 persona a fayece y ta duna un porcentahe di 3.4 % di e personanan cu ta wordo infecta cu e virus. Manera dokter Salazar a menciona cu hopi di e hendenan cu ta fayece ta personanan di edad 60 aña bay ariba y cu nan tin un condicion di salud pre-existente p.e diabetico, y mucho mas. E ultimo cifranan ta bisa cu 82 % di esnan cu tin e infeccion ainda a haye na un forma leve cu e sintomanan no ta asina malo manera ta wordo specula, y 18 % di e casonan aki ta den un condicion serio of critico.

Sr Maduro a menciona cu mundialmente 43 pais of teritorio ta afecta pa e virus y segun ultimo cifra e mapa mundial di e paisnan infecta. E unico area of continente cu no ta afecta ta america central y islanan caribense, pa es motibo ey dokter Salazar a menciona cu tardi of trempan e virus aki lo haci su entrada na e parti di mundo akinan. E virus ta cerca debi cu brasil ta e ultimo pais cu a bira di e paisnan infecta cu Corona Virus pero si mester tene na cuenta cu e ta un caso importa for di un persona cu a bin for di Italia. Hopi biaha ta focus cu e paisnan e.o di China y Italia cu ta confrontando e plamacion di e virus y pa es motibo e caso difini ta ki ora un persona ta sospecha di un infeccion di CoronaVirus ta wordo actualisa cada rato. Tempo cu e virus a lanta cabes a keda bisa cu tur persona cu ta biniendo for di e continente di China ta wordo sospecha di un CoronaVirus si e desaroya algun sintoma respiratorio y ta inclui, keintura, tosamento, of rosea cortico. Awendia e difinicion di un caso sospechoso a cambia caminda un hende cu tin keintura y ta presenta sintoma cu tosamento y dificultad di hala rosea y e sintomanan a presenta 14 pa 15 dia despues cu a bin for di un pais of teritorio cu ta conoci cu un Corona Virus ta keda considera un caso sospechoso. Pesei dokternan di cas via un APP di informacion nan a haya y lo a haya un actualisacion awe ta bisa cu semper y cuando un persona presenta cu e sintomanan menciona puntra su historia di biahe si e por wordo considera como un caso sospechoso di CoronaVirus, manera a ser menciona e virus aki ta nobo y WHO mes no tin e pasonan pa cu e virus aki y investigacion ta andando constantemente con su forma di transmitacion ta y cuanto dia e ta tuma. Tin testnan disponibel na Aruba si e prome caso sospechoso keda constata na aki, sr Maduro a menciona.

