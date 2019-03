Diaranson di Shinishi ta marca comienso di Cuaresma

Diaranson di Shinishi ta un di e tradicionnan mas sagrado entre e comunidad Catolico y ta wordo compaña pa varios curiosidad y obligacion.

E creyente ta wordo pidi, ya cu e no ta obligatorio, pa ricibi e bendicion di e shinishi. “Homber, corda, di stof bo ta bin y na stof bo lo bolbe ” cual ta para den e buki di Genesis. E custumber ta consisti di cu’n pastoor of un diacono den caso cu e creyente no por bay misa, ta marca un cruz di shinishi ariba e frenta di esun cu pidi pa esaki, pero e no ta un shinishi cualkier.

Pa e ocasion aki ta uza e restonan cu ta keda ora di kima e ramanan di e mata di coco bendiciona riba e Diadomingo di Rama di e aña prome. No tin niun norma cu ta establece cu mester mantene e shinishi ariba bo frenta, pa cual esaki por wordo kita ora cu e persona ta desea esaki.

Ademas, Catoliconan mester confesa nan picanan ariba Diaranson di Shinishi, ya cu e ta un dia pa reconoce nos mesun fragilidad y mortalidad. Despues mester pidi Dios pordon cu’n serie di obligacionnan pa mustr’e cu nan kier ta agradecido y kier mehora nan bida.

Yuna

Ta permiti solamente un cuminda grandi pa dia. Esaki ta un norma cu ta wordo respeta tanto ariba Diaranson di Shinishi como Diabierna Santo. E ta relaciona cu oracion y limosna. Pero e ta solamente pa catoliconan mayor di 18 aña te cu 59 aña. Enfermonan, muhenan na estado of mamanan cu ta duna pecho.

Abstinencia

Durante Diaranson di Shinishi, tur diabierna di Cuaresma y Diabierna Santo no ta permiti pa come carni (blanco, cora y su derivadonan). Riba e punto aki no tin excepcion y tur catolico mayor di 14 aña ta “obliga” di sigui e regla aki.

Cu e practica aki, e Catolico ta renoba su fe, demostrando Dios cu e ta arepenti di su picanan y di a ofende Dios.

Comments

comments