Diaranson Departamento di Impuesto lo cuminsa otorga plachinan di number

Despues di hopi expectative, Departamento di Impuesto a anuncia oficialmente e fechanan cu lo bay otorga e plachinan di number pa 2019. Tur hende ta ansioso y actualmente tin 15 mil cliente cu a paga caba nan Motorrijtuigbelasting desde comienso di December te cu awo.

Departamento di Impuesto, manera cu siman a habri, a haya varios yamada puntrando ki dia por busca e plachi di number. Sra. Luenne Gomez- Pietersz ta content di anuncia oficialmente cu e trabaonan di control a keda cla. E container cu tur e plachinan di number a yega Aruba, tanto e plachinan como e plachi chikito. A cuminsa di biaha cu e control. A traha dia 24, 27, 30 y 31 di December pa asina haal in e retraso cu nan a haya nan mes confronta cun’e, mirando cu e plachinan a yega un poco mas laat di loke nan a premira. E trabaonan cu a tuma luga den e dianan liber, tabata un team di Departamento di Impuesto, bou encargo di Sr. Omar Maduro, Chef Financiele Zaken. E team a haci un tremendo trabao door di pasa door di e cahanan y e plachinan, pa asina controla si tur plachi t’ey. Den tur e mas di 80 mil plachinan cu a haya, a bin haya 6 plachi A cu no tabata t’ey, dos plachi chikito cu no ta bon of lo mester wordo traha di nobo, y un plachi cu a bin den enkelvoud. Esakinan ta clientenan cu Departamento di Impuesto lo tuma contacto cu nan, pa asina nan no bin pornada, mirando cu nan plachi lo mester wordo traha di nobo.

Departamento lo cuminsa cu e otorgamento di plachinan, na dos localidad, cualnan ta local 2 y local 4, na gebouw D. E motibo pa cual ta uzando dos localidad ta pa asina parti e fluho mas miho, mirando cu toch ta hopi cliente a paga caba te cu awo. Lo bay parti e clientenan pa bin busca nan plachi, segun secuencia di pago. Esaki ta un cambio cu a bin cun’e, pa asina structura tambe e otorgamento di plachi, ya cu si tur hende bin paga y busca nan plachi number, e ta bira un caos den e structura.

Tur cliente cu a paga entre 1 cu 8 di December, ta haya oportunidad pa busca nan plachi entrante diaranson 9 y diahuebs 10 di December. Esunnan cu a paga entre 9 y 12 di December, lo por busca nan number dianan 11 y 12 di januari proximo. Lo traha diasabra tambe, entrante diasabra proximo. Durante siman e team di Departamento di Impuesto lo traha di 8 or di mainta te cu 6 or di atardi, caminda cu por duna extra servicio na tur esunnan cu a paga nan plachi caba y ta bin busca nan plachi di aña 2019.

Si un cliente paga y ta haya sa su secuencia pa e bin busca su plachi, e ta haci un apelacion na e clientenan ariba e dia cual e la wordo gescheduled. Sra. Gomez- Pietersz ta haci un apelacion na e comunidad pa yuda e cosnan cana structura. Si e cliente ta gescheduled pa busca e plachi dia 9, no bin ariba un dia ariba cual e cliente no ta gescheduled. Si bin ariba e dia programa, cu gusto e team di Departamento di Impuesto lo duna e servicio. Si e cliente mes no por busca e plachi di number, por duna un otro persona pa bin busk’e ariba e fecha stipula.

Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto, a pidi pa siguinan ariba nan pagina di Facebook, unda cu lo post e schema aki. Ta haci esaki pa structura e secuencia otorgamento pa asina e cana di un manera manehabel pa e Departamento.

Pa loke ta pagonan haci via banco, pa procesa esaki ta dura un dia, ya esakinan ta drenta na final di dia y ta pa su dia siguiente esakinan ta wordo hinca den Sistema, pa por bin busca e plachi segun e schema. Lo tin dos loket cu lo otorga e plachinan, na pensionadonan, pagonan online, esunnan cu tin problemanan fisico, ta bay haci uzo di e otro localidad caminda cu tin e otro tipo di plachinan, manera TX, D of O. E plachinan A so ta bay wordo otorga den e localidad nr. 2, caminda cu mayoria di e massa lo wordo yuda, y esunnan online.

Si e cliente a paga caba, tin e schema cu ta cla caba pa esunnan cu a paga caba, pa buscanan plachi. Lo bin un otro schema pa esunnan cu ta paga ariba diaranson, por ehempel, segun Sra. mr. Luenne Gomes- Pietersz, directora di Departamento di Impuesto.

