Diaranson 6 di December lo hiba Rishandroh y Eugene pa nan ultimo luga di sosiego

Awe ta dia di luto pa nos recorda e dos angelitonan Rishandroh y Eugene cu a perde nan bida a consecuencia di violencia domestico. Ban uni awe, demostrando convivencia, demostrando nos rechaso y principalmente demostrando nos compromiso pa algo asina no bolbe pasa. Cu Rishandroh y Eugene sosega na pas y cu Dios duna nan famianan hopi forsa

Siguientemente e programa pa cu e acto di entiero di Rishandroh y Eugene”

– E restonan mortal di Rishandroh y Eugene lo sali pa 12 or y 30 for di Ad Patres Funeral Home pa Misa Catolico Sta. Teresita na San Nicolas. Nan lo ta reposa for di 1 or di merdia te cu 4 or di atardi den misa. Lo tin oportunidad pa condoleer famia den misa.

Pa 2.45 Alumnonan di Commandeur Pieterboerschool lo canta e himno di scol.

Pa 3 or di atardi, Minister Presidente lo dirigi su mes, en corto na esunnan presente.

Pa 3 or y 10 Alaska lo canta e cantica cu el a compone pa Rishandroh y Eugene

Pa 3 or y 15 Famia Frans ta despedi di e defuntonan

Pa 3 or y 30 Famia Anastasia ta despedi di e defuntonan

Pa 3 or y 45 Jeon ta canta R.I.P. Little Soldiers

Pa 4 or di atardi, lo tuma luga e acto di entiero, saliendo for di Misa Sta. Teresita na San Nicolas, pa santana catolico na Zeewijk.

Ta pidi pa tur mucha cu asisti na e entiero pa bin bisti cu T-shirt di Cookie Monster of un t-shirt color blauw cla. Tambe por bin cu un peluche.

Lo tin un box disponibel den misa pa asina por haci un donacion pa Casa Cuna. Ta wordo pidi na famia pa por fabor, no saca potret of filma e defuntonan di cerca. Respeta e defuntonan.

Conseho di Minister a declara 6 di December como Dia di Luto, un Dia di Refleccion.