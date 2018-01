Diaranson 31 Januari cayanan di Dakota lo bisti na mascarada pa celebra Carnaval

Presidente di Centro di Bario Dakota y Team, Comicion Dakota Uni, SMAC, Prins Bon y Pancho Laaf y Dakota su Reina Infantil Shenely Pines ta invita boso pa:

Diaranson 31 di Januari 2018, ora cu e caya nan di Dakota ta bisti nan mascarada nan pa celebra Carnaval.

Jump Up pa e School nan di Dakota lo ta di 4or pa 6 or atardi.

Sequencia:

Imelda kleuterschool

* Relay System di Elite cu sound di BMW

Jacinta kleuterschool

Fatima College

* BMW Band

Puis X School

Ruta Jump Up Escolar

– Jump up ta sali for di Centro di Bario Dakota, lora rechts den Pampunastraat y sigi te cu crusada Pampunastraat/Caya Juancho Kock.

– Crusada Pampunastraat/Caya Juancho Kock, parada ta lora links y sigi den Caya Juancho Kock te cu crusada Caya Juancho Kock/Guyabastraat.

– Na dicho crusada jump up ta lora links y ta sigi den Guyabastraat te cu crusada Guyabastraat/Caya Papa Juan Pablo II.

– Jump up ta lora links y sigi den Caya Papa Juan Pablo II te cu crusada Caya Papa Juan Pablo II/Mispelstraat.

– Na dicho crusada parada ta lora rechts den Mispelstraat y sigi te cu crusada Mispelstraat/Pampunastraat.

– Na dicho crusada jump ta lora links den Pampunastraat y sigi den Pampunastraat y ta termina dilanti di Centro di Bario Dakota.

Jump Up Dakota lo ta di 8 or pa 10 or y 30 di anochi

Secuencia:

Reina y Prins y Pancho nan di Aruba su Carnaval.

Popcorn Dancers

* Quality Brassband

* BMW Band

* NBO Band

Ruta Jump Up

– Jump Up lo sali for di Centro di Bario Dakota, lora links bai den Pampunastraat.

– Crusada Pampunastraat/Appelsinastraat ta lora rechts y sigui den Appelsinastraat te cu crusada Appelsinastraat/Pindastraat.

– Parada ta lora rechts den Pindastraat y sigui bai te cu crusada Pindastraat/Mispelstraat.

– Crusada Pindastraat/Mispelstraat, parada ta lora links den Mispelstraat y ta sigui te cu crusada Mispelstraat/Caya Papa Juan Pablo II .

– Parada ta lora links den Caya Papa Juan Pablo II y ta sigui te cu crusada Caya Papa Juan Pablo II/Guyabastraat.

– Parada ta lora rechts na dicho crusada y sigi bai abou den Guyabastraat te cu crusada Guyabastraat/Caya Juancho Kock.

– Parada ta lora rechts y sigi bai den Caya Juancho Kock te cu crusada Caya Juancho Kock/Pampoenastraat.

– Parada ta sigui den Pampoenastraat bai ariba y ta finalisa dilanti di Centro di Bario Dakota.

Nos ta warda boso pa bin celebra cu nos bario Dakota Tur Dia.

Corda dal bo dress nan den e color geel cu preto.

Gradiciendo tur cu a haci y ta haciendo esaki posibel.

Dario Tv lo ta LIVE!

