Naci na Aruba riba dia 9 di october 1945, Señora Diana Lydia Antonette ta un di e figura mas respeta den e historia cultural y artistico di nos isla. Cincuenta y ocho (58) aña dedica como docente di baile ta un testimonio di su pasion, entrega y amor pa arte di movemento. Su obra y su legado a consolida su nomber como un “Baluarte Cultural den Baile”.

E origen di baile segun Antonette

Segun Sra Diana Antonette, den tur cultura e prome forma di baile tabata un baile ritual, magico y religioso. For di e raiz spiritual y simbolico ey a nace e baile folklorico —un expresion cultural cu ta refleha identidad y tradicion di un pueblo.

A traves di siglo, baile a evoluciona den diferente forma: di baile di corte (baile di salon) te cu ballet clasico na Francia den siglo XVI, y despues baile moderno na Merca na comienso di siglo XX, cu tabata mas natural y expresivo.

Jazz-Ballet, cu a nace den Merca rond 1920, a influencia hopi otro estilo moderno, manera break-dance, hip-hop y street-dance —estilonan cu den su tempo a domina entre hobennan. Pa Diana, baile ta un arte teatral cu ta sigui evoluciona, reflehando semper e spirito di su epoca.

E formacion y inspiracion

Na añanan 50, Aruba a ricibi docente Europeo cu a introduci ballet clasico na nos isla. Den e tempo ey, Diana Antonette no tabata consciente cu Aruba mes tambe tin su bailenan folklorico tradicional. Manera e Wals, Danza, Mazurka, Polka, Tumba, Foxtrot y Quadrillo of Square Dance.

Entre 1961 y 1968, durante su estudio na ‘Rotterdamse Dans Academie’ y na ‘Ballet Studio Nel Roos’ na Amsterdam, Hulanda, Diana a domina diferente estilo di baile, incluyendo baile folklorico, cu segun e ta “un expresion cultural di tur pueblo y nacion”.

El a gradua como docente den ballet clasico cu su specialisacion den Jazz-Ballet y Baile Flamenco.

Su contribucion na Aruba

Despues di su estudio, Diana a traha 28 aña na ‘Arubaanse Dans en Balletschool’, cu un interupcion di tres aña pa como co-fundado, duna les y baila den grupo ‘Simadanza’.

Na 1983 el a funda su propio grupo di baile: ‘Teatro di Dansa Arubano’, cu el a dirigi y cu e grupo ey a representa Aruba internacionalmente na Corsou, Colombia, Santo Domingo, Estados Unidos, Venezuela, Puerto Rico, Hulanda y Francia.

E grupo a ricibi premio importante manera:

• Premio “Mo Tito y Rufo Wever”

• Premio Oro Aruba

• Den Ambiente Awards

Reconocementonan oficial

E trayectoria di Diana Antonette a wordo honra cu diferente premio y condecoracion:

2011 – Best Aruban Flavor Award,Caribbean Spotlight Series, 2nd Aruba International Film Festival

• Den 2013, durante su hubileo di 45 aña den farandula y 30 aña como directora di ‘Teatro di Danza Arubano’, el a ricibi e ‘Premio Nacional di Teatro’.

2014 – Commemorative Medal,HM Kind Willem Alexander’s Royal Visit to Aruba

2020 – Werkbijdrage Bewezen Talent, Mondriaan Fonds

2022 – Orientation travel to Venice Bienal, Mondriaan Fonds

El a ricibi diferente distincion pa su contribucion na arte na Aruba. Na 2019 el a wordo condecora como:

• “Ridder” in de Orden van Oranje-Nassau, un condecoracion real Hulandes pa su gran contribucion cultural.

E legado educativo

For di ‘Teatro di Danza Arubano’, otro grupo di baile a nace y te awe ta sigui engrandece nos folklore. Den september 1996, su soño a bira realidad ora el a funda su propio scol: ‘Scol di Baile Diana Antonette’. For di 2010, e Fundacion di su scol ta organisa e ‘Dia Internacional di Baile’ (29 di april), un evento cu ta reuni diferente scol di baile di Aruba.

Hunto cu su yiu, Alydia Wever, Diana tambe a crea obra di danza-teatro multidisciplinario, manera “One in Soul” y “Muhe Frida”, mustrando un fusion di generacion y expresion artistico.

Un docente pa varios generacionnan

Aparte di su scol, Diana a duna les na hopi institucion educativo:

• Curso pa lidernan di ‘Traimerdia y creche’, y Expresion Bailabel den scolnan basico manera “Scol Scucha Nos” y “Vespucci College” (1999-2000).

• Docente suplente na “Colegio Arubano” y “Instituto Pedagogico Arubano (IPA)”.

• Docente di Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) grado 2 na IPA (2004-2006).

• Docente CKV-dans na “Colegio Arubano” (2003-2013 y 2015-2017).

Un bida dedica na arte

Awendia, mirando bek riba su caminda y trayectoria, Diana Lydia Antonette ta sinti orguyo y gratitud pa e crecemento di baile como arte den Aruba. Hopi di su alumnonan a sigui e caminda profesional di danza y a bira embahadornan di nos cultura.

P’e, ser docente den arte di baile no ta un profesion simpel; e ta un vocacion spiritual, emocional y fisico —un entrega total pa forma y inspira generacionnan.

Diana Lydia Antonette ta y lo keda un simbolo di perseverancia, disciplina y amor pa baile —un berdadero Baluarte Cultural di Aruba.

Awe nos ta bisa Diana masha pabien y hopi aña mas di bida y goso.

Masha danki pa bo amor, pasion, disciplina y dedicacion na e arte di baile y su continuacion pa generacionnan cu a sigui tanto mucha, hoben, adultonan y awe adultonan mayor.