Diamars parlamento lo trata e 80 miyon florin extra den proyecto di hospital

Diamars mainta, pa 9 or lo sigui cu e reunion den parlamento pa loke ta e 81 miyon florin cu a gasta dimas pa e proyecto di hospital. Sr. Guilfred Besaril, presidente di parlamento ta amplia mas ariba esaki.

Parlamento lo bay trata e 80 miyon florin cu aparece por arte de magia y atrobe e tin di haber cu tin un minister cu a tuma un decision y un parlamento cu no a controla manera debe ser. E ora ey, e ciudadano como pagado di belasting, ta esun cu tin di bay paga esaki. Pero si e ta un gasto cu tin wordo paga na un manera husto, no ta problema, e ta bay nos pais bay dilanti, pero e ta un manera cu niun hende no ta compronde unda e gastonan ta sali, ta traha un hospital ta lubida su camber di operacion. Of ta traha un hospital, banda di coriente 110 V, nan tin aparatonan cu ta uza coriente 220V. E pregunta ta bin, ta kico ta bezig cun’e e ora?

E reunion di diamars tambe ta un reunion bastante fastioso. Y entre esey, tanten cu ta bezig cu e reunion fastioso, tambe tin cierto procesonan. P.e. Sr. Dangui Oduber como parlamentario a comunica cun’e, puntrando unda su ley di iniciativa a keda. Y ta Sr. Besaril, ta su deber como presidente di parlamento, pa hunto cu Griffier nan bay check pa Sr. Oduber unda su iniciativa ley ta? Sea e ta wordo admiti of no, e ta su derecho pa su ley di iniciativa pa e wordo trata. Tambe Sr. Marlon Sneek, como parlamentario tambe a comunica cu su persona, pa e sa unda su ley di iniciativa di ley a keda para. Y ya caba Sr. Besaril a manda e contesta pa Sr. Sneek tocante su ley di iniciativa.

Na banda di tene reunionnan, Sr. Besaril tambe ta bishitando medionan di comunicacion, otro medionan, el a cuminsa cu Cuerpo Policial, pero tin mas instancia ariba su agenda. Por ultimo, Sr. Guilfred Besaril a bisa cu e tin hende cu e kier scucha, ariba su vision ariba e funcionamento di Staten, kico ta nan sentimento y den ki direccion nan mester bay. E lo tin cu haci un traspaso, sea e ta documenta e procedura, sea pa su mes of un otro persona cu lo tuma e funcionamento over di Staten. E lo mester laga un fundeshi solido atras pa e siguiente presidente (nan) di Staten.