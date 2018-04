Diamars Departamento di Impuesto no tin servicio di caha na oficinanan den districto

Departamento di Impuesto ta participa cu diamars awo, dia 3 di april, no tin servicio di caha na su oficinanan den districto. Pues e clientenan no lo por haci pago di impuesto na Noord, Paradera, Santa Cruz,

Savaneta y San Nicolas. Esaki debi na ‘upgrading’ necesario di e sistema digital.

Departamento di Impuesto ta recomenda su clientenan pa haci pago online – via banco – of por acudi na e oficina principal na Camacuri.

Diaranson tur servicio den districto lo continua manera custumber.

Masha danki di antemano pa e bon cooperacion.

