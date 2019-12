Diamars awor ta cuminsa acepta pago di impuesto di vehiculo di motor 2020

Diamars, dia 17 di december 2019, Departamento di Impuesto ta cuminsa acepta pago di impuesto di vehiculo di motor di aña 2020.

Tarifa di impuesto y gasto di plachi E tarifa di impuesto di vehiculo di motor di aña 2020 a keda mescos cu aña 2019. Pa plachi di nomber (“naamplaten”) e tarifa ta Afl. 600 pa auto priva cu motor di gasolin y pa auto priva cu motor diesel e tarifa ta Afl. 1.000.

E gastonan di plachi di number tambe a keda mescos cu aña 2019. Mester paga e gastonan ora cu paga e impuesto. E gastonan ta Afl.12 pa e plachi grandi y Afl. 8 pa e plachi chikito. Contribuyentenan cu ta paga e prome mita di aña, ta paga Afl.12 pa e plachi grandi y esnan cu ta paga ful aña lo mester paga Afl. 20 pa e plachi grandi y chikito.

Pago den un of dos biaha pa aña Pa e siguiente categorianan di number mester paga e impuesto den un solo biaha: D, AG, BR, GAR, MFA, MFD, MFV y plachi di nomber. Pa tur otro categoria por scoge pa paga e impuesto den un of dos biaha. E termino di pago di e prome mita di aña 2020 (januari-juni) ta caduca dia 31 di januari 2020. E termino di pago di e di dos mita di aña (juli-december) ta caduca dia 30 di juni 2020.

Haci pago Por haci pago online via banco of na tur oficina di Departamento di Impuesto, pues tanto na oficina principal na Camacuri of un oficina den districto. Ta bon pa tene na cuenta cu no ta posibel pa paga e impuesto di aña 2020, si no a paga e impuesto di e aña(nan) anterior.

Pago via banco E contribuyentenan cu ta paga via banco mester menciona e impuesto di vehiculo di motor (“MB”) , persoonsnummer, e periodo di pago y e number di plachi. E secuencia cu cliente mester yena e informacion online ta lo siguiente: MB-persoonsnummer-periode-nummerplaat por ehempel: MB-50001234-2020-A92345

Si e contribuyente ta bay paga mas cu 1 number via banco, e mester haci un transaccion di pago separa pa cada number. No mag di paga un solo suma den un solo transaccion, debi cu esaki lo trece tardansa ora di procesa e pago. Ora di paga via banco, mester inclui e suma di gasto di plachi tambe. Si paga solamente e tarifa di impuesto, e cliente no lo por ricibi su plachinan.

Plach’i number E color di e plachinan di number di aña 2020 ta fondo blanco y cifra/letter cora. Actualmente e plachinan di number 2020 no ta disponibel y ta planea pa wordo distribui na maart 2020.

Plachi di nomber E plachinan di nomber (“naamplaten”) lo ta disponibel caba despues di dia 10 di januari 2020.

E contribuyentenan cu ta desea un plachi di nomber (“naamplaat”) (cliente nobo) mester registra e plachi dia 3 di januari 2020 y haci e pago corespondiente na Departamento di Impuesto mes. Despues di pago, e contribuyente lo ricibi un carta, cual e lo entrega na e compania indica pa laga traha e plachinan. Lo avisa e contribuyente ki dia e lo por pasa busca su plachinan.

E contribuyentenan cu ya caba tin un plachi di nomber (“naamplaat”), por haci pago na Departamento di Impuesto of banco. E contribuyentenan cu a paga via banco lo mester busca e carta na e oficina anexo di Departamento di Impuesto na Camacuri. Ora di busca e carta, e contribuyente mester mustra e comprobante

di pago di banco, pa asina e haya un printout di e recibo original di Departamento di Impuesto. Despues e ta entrega e carta aki na e compania indica cu ta bay traha e plachinan.

Mester remarca cu Departamento di Impuesto no ta bay laga traha e plachinan di nomber delanta. Despues cu e cliente haci e pago di impuesto, e ora lo bay duna e carta cu e ordo pa laga traha e plachinan di nomber.

Seguro valido Departamento di Impuesto ta recorda tur automobilista, cu na momento di busca plachi di number, lo controla e comprobante original di seguro di auto. Si e seguro no ta original y/of no ta valido, e cliente lo no ricibi su plachinan di number.

Departamento di Impuesto ta recomenda pa haci e pago mas lihe posible mirando cu e cantidad di automobilistanan ta grandi. No ta recomendabel pa warda te na ultimo momento.

