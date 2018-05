Diamars 8 di mei, e programa “Ban Come Dushi” lo cuminsa bek na Tele Aruba

Awe 8 di mei e programa “Ban Come Dushi” lo cuminsa bek, pa su di tres temporada.

‘Ban Come Dushi’ ta un programa pa informa, educa e comunidad con pa cushina y con pa haci diferente tipo di cuminda y recetanan na cas. Diamars anochi pa 9 or y 20 di anochi, e programa ta pasa na Tele Aruba. Invitadonan pa e anochi aki, Sra. Jenny Portillo, encarga pa informa e televidente riba e arte di fruta y Chef Ricky Croes.

E biaha aki tambe lo inclui un segmento di Santa Rosa, cu lo informa con pa cushina con pa cushina cu nos mesun alimentonan local, planta na Aruba.

Presentacion lo ta den man di Sra. Marcie de Jongh, pa di tres aña consecutivo.

Asina ta, no perde! Sintonisa Tele Aruba diamars anochi pa 9 or y 20 pa otro programa interesante di “Ban Come Dushi”.

