Riba peticion di Mike Eman, lider di partido AVP, dialuna proximo ta tuma luga un debate den Parlamento riba e topico costo di bida. Pa e reunion aki Minister Presidente Evelyn Wever-Croes lo ta presente pa informa Parlamento kico tur ta wordo haci pa baha e costo di bida.

Durante reunion tambe lo presenta e origen di e aumento di costo di bida, mirando cu Aruba ta importa practicamente tur cos, y momento cu mundo henter a haya su mes den un crisis di inflacion, Aruba a importa e inflacion aki tambe. Ora ta trata di inflacion importa, un gobierno di e pais mes no por haci mucho. Pero asina mes Gobierno lo mustra kico si a wordo haci, apesar di tur cos.

Ta di spera cu e parlamentario cu a pidi e reunion, esta Mike Eman di AVP presenta den Parlamento y keda durante henter e reunion. Ta conoci cu Mike Eman no ta asisti na reunion, of si e asisti mes, ta den e sala di reunion solamente ora e ta hiba palabra y despues ta core bandona e reunion.

Partido MEP ta invita pueblo di Aruba henter pa sigui e reunion aki via canal di television 46, of via e website www.parlamento.aw.