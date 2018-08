Dialuna parlamento lo trata e topico di cobramento pa recoge sushi

Manera ta conoci, e Minister di Medio Ambiente y Infrastructura a trece e maneho di cobramento pa piki sushi , cual no a cay den bon tera cerca pueblo. Sr. Tjon ta un di esunnan cu a bin padilanti y pidi un reunion pa esaki wordo atendi. E tempo ey a haci un peticion pa un reunion publico, pero prome cu e reunion publico ey mester a tuma luga, nan a haya un carta di parti di Gobierno cu nan ta bay reconsidera e decision cu nan a tuma y den Augustus nan ta bin presenta e maneho cu nan lo kier introduci p’e cobransa tuma luga. E carta di Minister di Medio Ambiente y Infrastructura a yega Parlamento, caminda e ta pidi pa yama un reunion publico p’e por bin presenta esaki. Sr. Tjon ta kere na prome luga cu esaki ta un desaroyo hopi positivo, pasobra den un estado di derecho esaki ta e manera pa procede, y na final dia e ta trece transparencia cu pueblo kier riba e topico aki pa nan por wak precies a base di kico e decision aki ta wordo tuma. Gobierno ta trahando riba e reforma fiscal, cual sr. Tjon ta kere cu lo bay alivia particularmente e gruponan cu tin menos entrada y tambe e pensionadonan y esey ta un desaroyo positivo cu lo wordo introduci na comienso di 2019. Pa loke ta trata e parti di desperidicio, sr. Tjon ta kere cu tin diferente manera cu lo por haci e cobransa y ta p’e motibo ey tambe nan a trek in e reunion publico di biaha pasa, pasobra Gobierno a bisa cu nan ta bay bin na Augustus pa presenta nan maneho. Durante e reunion di dialuna nan lo haci preguntanan y trece dilanti nan puntonan di preocupacion cu diferente hende den comunidad a comparti, pasobra tin un parti den comunidad cu ta haya necesario pa exonera cierto gruponan, pero tin un gran parti tambe cu ta bisa cu nan no ta haya esaki corecto. Ta p’e motibo ey, sr. Tjon ta kere cu pa nan por fiha un bon punto como fraccion di MEP, e ta prudente p’e reunion publico di dialuna tuma luga, nan haya e presentacion di e Minister pa en turno nan tambe por vocifera nan opinion y haci na preguntanan. Nan ta buscando conseho pa e debate por ta uno fructifero y completo. Sr. Tjon ta kere cu e debate mester wordo hiba pa tur aspectonan por wordo trata. No ta solamente e parti di cobramento, sino tambe e ley ta un punto cu mester wordo debati riba dje y e eficiencia di Serlimar. Nan a haya hopi documento di e Minister cu nan ta analisando. Sr. Tjon ta kere ta importante como politico, no obstante cua partido e ta representando, pa ta consciente cu na final di dia tur di nan ta trahando pa un meta solamente cu ta e bienestar di Aruba. Nan mester presenta solucionnan, pero pa haci esaki nan mester analisa e presentacion di e Minister.