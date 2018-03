Dialuna no tin servicio di caha di Departamento di Impuesto na MFA-nan

Departamento di Impuesto ta participa cu en conexion cu un training importante pa e personal, no lo tin servicio di caha na su oficinanan den districto. Esaki ta nifica cu e clientenan no lo por haci pago na MFA Noord, Paradera y Savaneta y e oficinanan di gobierno na Santa Cruz y San Nicolas. E servicio di caha na Camacuri y esun na DiMAS si lo continua manera custumber.

Departamento di Impuesto ta pidi su disculpa pa e inconveniencia y ta pidi su clientenan pa haci pago online via banco of acudi na su oficina principal na Camacuri.

