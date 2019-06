Dialuna Corte lo trata caso di uzo di portofoon di polis pa miembronan di prensa

Dialuna 24 Juni 2019. Pa 8 or y 30 N.M.Q.C.d.A., M.A.J.E.C., K.G.R. C.d.A. y E.C. lo presenta den Corte. Nan ta wordo acusa di a intencionalmente haci doño di portofoon di Cuerpo Policial di Aruba, conhuntamente cu un otro of otronan, den e periodo di prome di januari 2015 te prome di november 2018.

C.d.A. y E.C. ta wordo acusa di a intencionalmente, conhuntamente cu un otro of otronan, den e periodo di prome di januari 2015 te prome di november 2018, y cu uso di hermentnan tecnico (portofoon di Cuerpo Policial di Aruba y/of computers y/of microfono den e computers y/of aplicacionnan di software of app instala den e computers y conecta cu telefonnan celular) a tap informacion cu no tabata destina na nan y cu tabata encera comunicacion entre polisnan y miembronan di Cuerpo Policial di Aruba.

R. ta wordo acusa di, como agente policial, a intencionalmente haci doño di portofoon di Cuerpo Policial di Aruba den e periodo di prome di januari 2015 te prome di november 2018, conhuntamente cu un otro of otronan.

Despues di e caso aki, for di bon fuente, cuerpo policial tin un lista di oficial pa yama unda e investigacion keto bay ta andando pa loke ta bende informacion na tercera, unda e oficial ta huramenta pero ultimo tempo cos lo ta bayendo for di man. Nos lo sigui e caso aki di cerca.

Comments

comments