Dialuna awo por sostene partidonan cu no tin asiento cu firma

Despues di un exitoso entrega di lista dia 4 di Augustus, Censo ta sigui cu su reto pa e siman cu a bin aki. Dialuna, dia 7 di Augustus te cu 15 di Augustus, e partidonan cu no tin asiento den Parlamento di Aruba, tin cu busca un total di 578 firma pa asina haya sosten oficial di e comunidad di Aruba, pa asina por participa den eleccion di dia 22 di September, 2017. Esaki ta e proceso legal cu ta wordo considera como 1% di e cantidad di voto di eleccion anterior. Conseho Electoral y Censo ta coy un porciento di e eleccion anterior y e aña aki a bira 578 firma. Cada partido cu no tin asiento den Parlamento di Aruba mester haya den 1 siman di tempo, esta di dia 7 di Augustus, dialuna awo te cu dia 15 di Augustus, cual ta riba un diamars. Conseho Electoral ta spera cu e comunidad cu ta sostene e partidonan politico bin y pone nan firma, cual lo tuma luga na oficina di Censo riba LG Smith Boulevard, ex RBC Bank.