Dialuna 30 di april lo tin rosario bibo na Alto Vista

Dialuna 30 di april lo tin otro Rosario Bibo na kapel di Alto Vista pa 7 or y mey di anochi. Ta un bunita tradicion pa varios aña caba cu hopi hende ta reuni ora tin luna yen, “volle maan”, pa presenta un Rosario Bibo na Birgen di Alto Vista. Un Rosario Bibo ta ora tur hende ta resa e Santo Rosario hunto den bos halto. Tambe por presenta bo intencion personal.

Dialuna lo ta bispo di Dia di Obrero, 1 di mei. Pues na e ocasion aki nos lo resa pa tur hende cu ta traha tanto den sector publico y sector priva, pa e trahado di mas ‘chikito’ te na esun mas ‘grandi’. Tur hunto nan ta traha yuda nan famia y nos isla progresa. Y no solamente pa e bienestar material, pero tambe pa e felicidad den nan hogar.

Comision organisado ta invita un y tur pa asisti na e Rosario Bibo dialuna awo 30 di april pa 7 or y mey di anochi na kapel di Alto Vista.

