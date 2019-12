Dialogo sindical mester trece un producto final cu ta adecua pa tur partido envolvi

Pa loke ta e reunionnan entre Gobierno y sindicatonan, Minister Glenbert Croes a mustra cu e reunionnan ta bayendo hopi bon. T’asina cu e contribucion di e gremionan sindical ta bayendo hopi bon mes. E proyecto di ley ta contene e clausula cu ta tene cuenta cu tur cos ta segun e posibilidadnan di e compnianan pasobra tin liñanan cora cu ta fundamental cu por pone un trahado eherce un trabao cu ta menaza su seguridad y menaza su salud. Y esaki kiermen cu mester cambia e werk metode di trabao, con pa organiza bo trabao. tin companianan cu tin e forza economico pa inmediatamente bin cu medidanan cu ta protege e salud y bienestar di trabao di e trahado y kizas tin companianan chikito cu tin e forza financiero pa haci esaki. Dus si bo no tin e forza financiero pa haci esaki no por sigui pone e salud y bienester di e trahado na peliger. Pues mester cambia e werk metode y esaki ta e espacio y atrobe cu e ley aki ta duna pero si e ta un forma di biba y traha den bida di un empresa den cual den su organizacion cu su trahadonan diferente. Cu consciencia di sigura e bienestar y salud di su trahadonan na pia di trabao. Minister Glenbert Croes a sigui bisa cu e no ta kere cu niun trahado no sa cu na mundo hopi pais a pone trahadonan traha, a explota nan caminda a kere cu nan ta machinnan. E mundo cu Gobierno ta kere aden ta un mundo di consciencia empresarial, consciencia laboral cu ta duna realze na e pilar cu ta e seguridad bienestar y salud pa tur hende na pia di trabao. “Y mi ta kere cu esey ta entre awe cu mañan lo ta e producto di loke nos ta purba di yega na dje tri partiet. Ta nos di dos dialogo tri partiet social laboral cu tur gremio sinta na mesa y hunto ta defini un producto comun cu lo keda aproba y lo mester bai Conseho di Minister y despues pa e cuminza su trayecto legislativo pa yega Parlamento”, Minister Glenbert Croes a declara. Minister Glenbert Croes a sigui bisa cu mester realiza cu a tuma e “Arbo Wet” aki for di Hulanda y dado momento a combini cu ta bai yega na e ley prome, esta defini e “beoording” di e ley y den cuadro di e discusionnan cu ta tumando luga, esaki ta bai duna pa yega na e contenido di loke ta bai bira e “memorie van toelichting” pasobra si traha un ley plus un “memorie van toelichting” y Gobierno ta purbando na duna e splicacionnan durante e plenarionan y esey ta un dialogo genuino, pues no ta cuestion cu ta bin presenta un cos y tur hende ta hisa man y nan no tin un paticipacion den e discusionnan defini kico lo bai pasa. Pero tambe pa clarificacionnan manera aw tur hende ta pidiendo esakinan y esaki ta haci e dialogo y esaki ta e participacion real. “Di mi banda, mi ta haye ta bayendo tremendo y nos meta ta pa tur tres partido, den e caso aki gremionan comercial, gremionan sindical y Gobierno smelt nan pensamentonan pa yega na otro den un pensamento comun. P’asina por sali di un dialogo cu un producto cu tur hende por biba cune pa loke ta trata e ley di arbo nobo.

