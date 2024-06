E departamento di “Social Work and Development” di e facultad di Arte y Ciencia na Universidad di Aruba ta organisa un dialogo publico riba e topico “Ban Papia di Salud Mental”. E dialogo publico aki ta parti di e exposicion ‘Cuadro di Problemanan Social y Solucionnan”, na UNOCA.

E dialogo ta wordo organisa den colaboracion cu SHOCO Wellness, Stichting Hunto, Enlightened Hearts Shanti Aruba y UNOCA. Juliet Chieuw lo facilita e dialogo aki.



E personanan na palabra durante e dialogo publico ta:– Shanti, Enlightened Hearts Shanti Aruba– Alisha Vlinder, Studiante– Fransli Solognier, Studiante– Aldreline Brete, Studiante– Brian Verschuur, Psicologo– Juritza de Cuba, Psichologo– Dalgis Montalvo, Director, Stichting Hunto

E evento, programa pa diahuebs 6 di juni 2024, for di 7:00 – 9:00 pm na UNOCA, ta un testimonio di nos creencia cu no tin salud fisico si no tin salud mental. Nos ta extende un invitacion caluroso na un y tur, ya cu bo presencia y participacion ta di gran balor pa e combersacion importante aki riba salud mental na Aruba.